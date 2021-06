Mini Cooper SE Electric Collection: scheda tecnica, motorizzazioni e allestimenti

Da luglio 2021 la MINI Cooper SE porterà ancora più piacere di guida nel mondo della mobilità elettrica grazie a nuovi dettagli di design e nuove caratteristiche di equipaggiamento. La nuova MINI Electric Collection valorizza il primo modello a propulsione puramente elettrica del marchio premium britannico. Il modello in edizione speciale combina gli highlights visivi sviluppati per l’ultima edizione della MINI, come il frontale ridisegnato e il Multitone Roof, con esclusivi dettagli di design per gli esterni e per gli interni, con elementi di alta qualità per gli equipaggiamenti.

Un linguaggio di design ridotto fa sì che i fari rotondi e la griglia esagonale del radiatore vengano messi ancora più in evidenza come caratteristiche stilistiche specifiche del frontale della MINI Cooper SE. La gamma di equipaggiamento dei veicoli in edizione comprende la verniciatura esterna Island Blue metallic, presente per la prima volta per la MINI Cooper SE. In alternativa, è disponibile la nuova variante Rooftop Grey metallic.

La MINI Electric Collection comprende anche il Multitone Roof, caratteristica unica rispetto ai competitor di MINI. Grazie ad una nuova tecnica di verniciatura, lo stabilimento MINI di Oxford ha dato vita ad un accattivante gradiente di colore che va dal San Marino Blue attraverso il Pearly Aqua fino al Jet Black, che si estende dalla cornice del parabrezza fino alla parte posteriore.

L’estetica della Mini Cooper SE

Anche le strisce sul cofano e sulle fiancate dal design esclusivo contribuiscono all’aspetto espressivo della vettura e, con la loro sottile sfumatura di colore, completano con stile il Multitone Roof.

Le calotte degli specchietti retrovisori esterni nere, i cerchi in lega leggera MINI Electric Collection Spoke da 17 pollici e gli elementi esterni lucidi Piano Black, tra cui la griglia, il bordo dei fari e dei fanali posteriori, i loghi MINI, le scritte identificative del modello sulla parte posteriore, le maniglie delle porte e gli sportelli laterali, contribuiscono al look sobrio e sportivo.

Inoltre, la MINI Electric Collection presenta fari Adaptive LED con funzione Matrix per gli abbaglianti, di un il battitacco con il logo MINI Electric stampato, di sedili sportivi nella combinazione tessuto Light Grey/eco-pelle, di superfici interne di nuova concezione nella finitura MINI Yours Aluminium e di un rivestimento interno del tetto color antracite. Il raffinato carattere premium dell’interno viene anche esaltato dal volante sportivo in pelle con finitura in nappa. Esso presenta un logo MINI Electric nelle vetture in edizione speciale.

La MINI Electric Collection offre una modalità particolarmente esclusiva di sperimentare il piacere di guida senza emissioni. L’erogazione spontanea di potenza del motore elettrico da 135 kW/184 CV, l’assetto specifico per il modello e il baricentro basso consentono alla MINI Cooper SE di offrire l’agilità iconica di MINI. La batteria ad alto voltaggio agli ioni di litio, situata nel pianale del veicolo, consente un’autonomia da 225 a 234 chilometri secondo il ciclo di prova WLTP.

Gli accessori

Pacchetti di equipaggiamento di nuova concezione per migliorare il comfort, la connettività e l’assistenza al guidatore sono inclusi per il modello in edizione speciale della MINI Cooper SE. Il riscaldamento del volante è ora disponibile per la prima volta per aumentare il comfort durante la stagione fredda. L’equipaggiamento standard della MINI Cooper SE comprende il pacchetto Connected Navigation Plus. Esso include un Head-Up Display, la telefonia con Wireless Charging, il Concierge Service e le funzioni MINI Connected XL.

Il nuovo Lane Departure Warning fa parte del Driving Assistance Package e Driving Assistance Package Plus. Esso avverte il guidatore quando abbandona involontariamente la corsia attraverso vibrazioni del volante. Il nuovo Driver Assistance Package Plus include l’Active Cruise Control. Ora dispone per la prima volta della funzione Stop & Go. Questo permette al sistema di rallentare la MINI Cooper SE fino a fermarsi, se necessario. È sufficiente un breve tocco sul pedale dell’acceleratore per rimettere in moto la vettura e continuare a utilizzare il controllo automatico della velocità e della distanza. Ciò fornisce al guidatore un supporto efficace, specialmente nel traffico stazionario, e anche se il piacere di guida è temporaneamente limitato, il guidatore può godere di un maggiore comfort di guida.

Via: ufficio stampa Mini

Immagini offerte dall’ufficio stampa Mini