Il nuovo prototipo Renault 5 prende spunti stilistici e di design dal predecessore della Clio che Renault ha prodotto dal 1972 al 1996. Ecco dunque la Renault 5 elettrica, un prototipo al momento che sarà prodotto in serie. Rappresenterà uno dei nuovi 14 modelli presentati dalla Renault entro il 2025. 7 di essi, saranno addirittura elettrici.

Sebbene non confermati, i rapporti suggeriscono che sarà affiancata da una nuova versione elettrica della Renault 4 nella futura formazione dell’azienda. L’azienda francese ha rivelato la macchina durante la presentazione del piano strategico “Renaulution” ideato questa mattina dal nuovo capo Luca de Meo. La 5 Concept rappresenterà una parte fondamentale della spinta di Renault affinché il 30% delle sue vendite sia di veicoli elettrici entro il 2025.

De Meo, che durante la sua permanenza alla Fiat è stato fondamentale per rilanciare la 500, ha detto: “So per esperienza che reinventare un prodotto cult accende il fuoco sotto tutto il marchio. Questo è un veicolo cult a un prezzo che molti possono permettersi. E questo è solo l’inizio per l’intero marchio Renault“.

Renault 5 elettrica:

Il prototipo Renault 5 è un modello esclusivamente elettrico, con un design che presenta numerosi riferimenti a varie versioni dell’originale 5, comprese le versioni cult Supercinq e R5 Turbo, anche se con un tocco EV moderno. I fari anteriori sono modellati sul design originale, mentre c’è una porta di ricarica EV montata frontalmente situata dove era posizionata la griglia del radiatore sull’originale.

Il responsabile del design Renault, Gilles Vidal, ha dichiarato: “Il design del prototipo Renault 5 è basato sulla R5, un modello cult della nostra eredità. Questo prototipo incarna semplicemente la modernità, un veicolo rilevante per il suo tempo: urbano, elettrico, attraente“.

Renault deve ancora confermare quando la versione di produzione del Concept 5 sarà in vendita o fornire le specifiche tecniche complete. Esteticamente presenta passaruota posteriori più larghi e una livrea a strisce rosse che fa cenno alla R5 Turbo, suggerendo la prospettiva di una versione ad alte prestazioni del nuovo modello.

Al di là dell’impegno a lanciare sette nuovi veicoli elettrici in tutto il mondo entro il 2025, non è stata data alcuna tempistica per quando il 5 veicoli elettrici potrebbe entrare in produzione. Descritta come un’auto da città, il modello potrebbe sostituire la Zoe EV di enorme successo come portello elettrico compatto dell’azienda, e che probabilmente dovrebbe essere sostituita in quel momento. L’anno scorso Renault ha rivelato la Mégane eVision, un SUV elettrico che entrerà in produzione il prossimo anno come prima vettura costruita sulla piattaforma CMF-EV.

Via

Fonte immagine copertina: AutoCar