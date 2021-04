Miro Bilan fa il punto. Le dichiarazioni del giocatore della Dinamo

Miro Bilan sta avendo una stagione davvero eccellente con la maglia della Dinamo Sassari. Il giocatore ha rilasciato un’intervista a La Nuova Sardegna dove non ha voluto affrontare la tematica del mercato per la stagione che verrà. Si è però soffermato sulla questione scudetto, spiegando: “Milano ha budget, organizzazione e giocatori, ma non è l’unica. C’è la Virtus e ci sono altre buone squadre, tra le quali noi. È ancora tutto da giocare”.

Sul suo team poi ha sottolineato: “Non è stato un percorso facile. Abbiamo avuto infortuni seri, abbiamo cambiato giocatori e ogni volta che inserisci un elemento nuovo la chimica va ritrovata. Serve tempo per sistemare le cose, ognuno si deve adattare. Una bella sfida, ogni volta, ma nello spogliatoio, il rapporto con il Poz e lo staff, il fatto che tutti noi amiamo stare insieme e allenarci, ha fatto la differenza nelle difficoltà”.

Miro Bilan rimarrà quindi alla Dinamo Sassari? Ancora è presto per poterlo dire. Non resta quindi che attendere il termine della stagione per scoprire che tipo di riorganizzazione si darà la Dinamo Sassari che sta affrontando positivamente una regular season caratterizzata anche in questo periodo dal Covid.

Miro Bilan affronta diversi argomenti sulla stagione in corso

Bilan ha parlato un po’ della stagione in corso con occhio anche al futuro senza sbilanciarsi più di tanto.