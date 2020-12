Caso Tillman in casa Dinamo Sassari? A spegnere le polemiche ci pensa il coach Gianmarco Pozzecco. In una lunga intervista rilasciata a La Nuova Sardegna, Pozzecco spiega la situazione del suo giocatore.

In particolar modo si è soffermato sullo scarso utilizzo del giocatore. Su una sua bocciatura all’interno del roster ha sottolineato: “Assolutamente no. Mi è dispiaciuto lasciarlo fuori, ma ci serviva vincere e avevamo trovato un buon equilibrio. Continueremo a lavorarci”. La vicenda si chiude quindi con un lieto fine e la permanenza del giocatore in squadra?

Caso Tillman? Pozzecco: “Vale la pena aspettarlo”

In casa Dinamo si spengono le polemiche intorno all’ipotetico caso Tillman all’interno della squadra. Tillman in questa fase ha dovuto fare anche i conti con degli eventi sfortunati: come il falso positivo e l’infortunio alla spalla. Su questo punto Pozzecco ha dichiarato: “Tillman fin qui è stato sfortunato, ha avuto un percorso difficile. Prima è stato falso positivo, poi l’infortunio alla spalla, tutte vicissitudini che lo hanno bloccato e non gli hanno dato la possibilità di lavorare col gruppo per inserirsi a dovere”.

Pozzecco ha poi concluso: “Il problema è proprio qui: aver costruito la nostra identità senza di lui e adesso capisco sia difficile integrarsi anche perchè nel suo ruolo ci sono giocatori che stanno facendo molto bene come bilan e Burnell. Ha comunque 24 anni, ha talento e caratteristiche che ci servono. Ma è anche un uomo, non una macchina. Dopo la partita ho parlato con lui, l’ho rassicurato. Vale la pena aspettarlo. E soprattutto se lo merita. Se ne esce con il lavoro e la fiducia, Justin si sta allenando bene in questo periodo”.

Non resta quindi che attendere le prossime gare per vedere se Tillman verrà maggiormente utilizzato all’interno del roster della Dinamo Sassari. La prossima partita per i sassaresi è in programma il 3 gennaio contro la Reggiana.

Fonte foto: https://www.dinamobasket.com/