Gianmarco Pozzecco defilato? In tanti avranno sicuramente notato che il coach della Dinamo ha lasciato la squadra nel secondo tempo contro Cremona in mano al vice Casalone. Lo stesso è accaduto nella sfida con il Brescia. Al riguardo Pozzecco in un’intervista rilasciata a “La Nuova Sardegna”, ha spiegato: “Nell’ultimo periodo ho somatizzato certe situazioni che mi vedono responsabile: ho commesso degli errori, ne soffro, molto umanamente, e non voglio nasconderlo. Tutto questo mi porta a essere più nervoso del solito, e a volte questo nervosismo non riesco a trasformarlo in energia positiva per la squadra. Tra l’altro, per tante ragioni, sono sempre sotto i riflettori, quindi starci meno non mi dispiace. A Cremona ho ritenuto più utile trovare un’alternativa, passando il testimone a Casalone. Con Brescia ho dato i gradi a Edo e Gerry Gerosa e mi sono messo a fare il vice. Tra l’altro io ho fatto l’assistente e consiglio questa esperienza a tutti i giocatori che vogliono allenare”.

Gianmarco Pozzecco defilato? La spiegazione del Poz

Pozzecco quindi può contare sulla forza della squadra, soprattutto in questo periodo particolare che il mondo dello sport sta vivendo a causa della pandemia ancora in corso. Proprio sul poter lasciare il timone della squadra ai suoi vice in alcune partire, ha specificato: “Sapete perché me lo posso permettere, e perché funziona? Perché il mio staff gode di grande considerazione da parte della squadra. Tutto questo mi dà enorme soddisfazione, vederli ancora più coinvolti è bellissimo. Con loro due e Boccolini, ma anche con Stefano, che è tornato in panchina da un paio di partite, e con lo stesso Federico Pasquini, con il quale ci facciamo dei segnali durante le partite, in questo momento c’è un’intesa totale. Credo che questo livello di collaborazione sia anche di esempio per i ragazzi. Il litigio con Sardara e il chiarimento, ci tengo a dirlo, hanno portato un miglioramento esponenziale del clima”.