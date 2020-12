Morto Paolo Rossi, il ricordo del mondo del calcio e non solo

Un 2020 che non lascia tregue dopo Maradona, morto Paolo Rossi; Pablito come lo chiamavano tutti dopo la vittoria del Mondiale brasiliano ’82.

Se va dunque a 64 anni un altro colosso del calcio italiano, un campione che ha fatto la storia del pallone azzurro; un brutto male lo ha portato via dai suoi affetti più cari e a tutti noi.

Negli occhi di tutti, le sue prodezze a quel Mondiale che fece sognare una nazione intera in quell’estate fantastica.

Se ne va un personaggio delicato, rispettoso e mai sopra le righe, un protagonista assoluto in campo ma sempre con discrezione, quasi in silenzio.

Primo fra tutti l’altro campione del mondo 1982, Antonio Cabrini che all’Ansa rilascia poche parole:

Sei mesi fa ho perso un fratello, oggi ne piango un altro. Non voglio dire altro, per me questo non è il momento di parlare.