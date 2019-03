Nazionale di calcio in campo per Euro 2020

Dopo l’ultima giornata di campionato, i 29 azzurri della Nazionale di calcio sono in raduno a Coverciano per il doppio impegno contro Finlandia (23 marzo) e Liechtenstein (26 marzo).

Le due squadre, con gli azzurri sono inseriti nel Gruppo J insieme a Bosnia, Grecia e Armenia.

Dal ritiro azzurro iniziato oggi mister Mancini afferma:

Il tecnico infatti ha convocato il giovanissimo attaccante juventino Moise Kean e Fabio Quagliarella che vive un momento di forma straordinario con la sua Sampdoria.

Sull’esclusione invece di Belotti e Balotelli, mister Mancini si esprime così:

Mario non è ancora nelle condizioni ottimali per giocare in Nazionale.

Belotti è un ragazzo giovane, anche lui sta migliorando e può fare molto meglio: potrà tornare in Nazionale come tanti altri giocatori.