Nissan Qashqai: il giro della Sardegna con un solo pieno

Nissan e-POWER Challenge è il contest organizzato dalla Casa giapponese per dimostrare l’elevata efficienza e il piacere di guida della tecnologia e-POWER. Come location della sfida è stata scelta la Sardegna con i suoi paesaggi costieri e montani mozzafiato. 14 influencers provenienti da 7 paesi europei, a bordo della Nissan Qashqai e-POWER 90° Anniversario – la nuova versione speciale dell’iconico crossover Nissan – si sono confrontati su un tragitto di 10 tappe, che ha toccato i luoghi più caratteristici ed emozionanti dell’isola.

Quattro giorni di gara durante i quali i 7 equipaggi, partiti da Olbia, hanno fatto l’intero giro della Sardegna con l’obiettivo di percorrere 1.000 km con un solo pieno di 55 litri di benzina. Il consumo medio dell’intero gruppo è stato di 4,9 l/100 km (oltre 1.100 km con un pieno), meglio del valore omologato in base al ciclo combinato WLTP che è pari a 5,2 l/100 km (1.057 km con un pieno), confermando Qashqai e-POWER quale vero campione di efficienza. Meglio di tutti ha fatto l’equipaggio della Spagna, costituito da Veronica (@verownika) e Alba (@albihm), che ha totalizzato il punteggio più alto, sulla base del consumo di combustibile e dei punti ottenuti nelle varie sfide lungo il percorso. Le due content creator saranno ospiti di Nissan in una delle gare di Formula E della prossima stagione. Durante i quattro giorni di gara, i membri del team di ricerca e sviluppo del Nissan Technical Centre Europe di Cranfield, nel Regno Unito, hanno fornito consigli per una guida più efficiente, spiegando i vantaggi del sistema e-Pedal Step, della funzione B-mode, che aumenta il livello di rigenerazione della batteria, e di quella Eco-mode.

Come funziona la tecnologia e-Power del Nissan Qashqai

Il sistema e-POWER è un brevetto Nissan e rappresenta un approccio rivoluzionario all’elettrificazione della mobilità. È costituito da un motore elettrico da 190 CV che muove le ruote della vettura e un motore termico da 158 CV deputato esclusivamente alla produzione di energia. Praticamente un elettrico con la colonnina di ricarica a bordo. Il sistema non prevede ricarica alla spina e per fare il pieno di energia basta riempire il serbatoio di benzina e viaggiare in elettrico per oltre 1.000 km con un pieno.

La soluzione ideale soprattutto nei contesti urbani, dove frequenti ripartenze e frenate facilitano la rigenerazione dell’energia e il motore termico è spesso spento, con un numero di accensioni circa il 65% in meno rispetto a un ibrido tradizionale. Il punto chiave del propulsore è il motore termico da 1,5 litri e 158 CV, appositamente sviluppato per questa applicazione e dotato dell’esclusiva tecnologia del rapporto di compressione variabile, brevettata da Nissan. Il sistema sceglie automaticamente il miglior rapporto di compressione per favorire efficienza o prestazioni in funzione delle varie situazioni di guida

La Nissan Qashqai e-POWER è equipaggiata con il sistema e-Pedal Step che permette di accelerare e rallentare la vettura usando un solo pedale. Pensato per rendere la guida più fluida e rilassante soprattutto in condizioni di traffico con numerosi stop e ripartenze ed agevolare le manovre a bassa velocità, questo sistema consente al guidatore di accelerare e frenare usando solo l’acceleratore.

Inoltre, la Qashqai e-POWER offre diverse modalità per ottimizzare l’efficienza di guida:

EV mode : per una guida completamente elettrica, ideale in ambiente urbano;

: per una guida completamente elettrica, ideale in ambiente urbano; B-mode : per massimizzare la rigenerazione della batteria in fase di rallentamento o di frenata;

: per massimizzare la rigenerazione della batteria in fase di rallentamento o di frenata; Eco-mode: per uno stile di guida che riduce i consumi.

