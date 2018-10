Norme anti-smog: scattano i divieti a Nord ai diesel euro 3

Le norme anti-smog si fanno più restringenti al Nord a partire dal primo ottobre. Da questa data e fino al 31 marzo 2019, scattano i blocchi della circolazione per i veicoli diesel Euro 3, 2, 1 e 0 e per i benzina da Euro 0 a Euro 2, nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto e Emilia Romagna.

Le norme anti-smog

Le norme anti-smog che partono dal primo ottobre nel nord Italia coinvolgono 2.260.000 autovetture e 790.000 veicoli commerciali. I blocchi saranno attivi dalle 8,30 alle 18,30 dal Lunedì al Venerdì a prescindere dal livello di inquinamento, salvo deroghe dei vari comuni. I veicoli coinvolti sono quelli diesel Euro 3, 2, 1 e 0 e per i benzina da Euro 0 a Euro 2. A questo riguardo va ricordato il caso particolare dell’Emilia Romagna. Qui, infatti, le normative sono ancora più severe in quanto il divieto di circolazione viene esteso anche per i diesel Euro 4.

Altri casi particolari riguardano le singole città. A Verona, chi ha un ISEE inferiore o pari ai 16.700 euro e gli over 70 potranno circolare. E’ curioso che tra le regioni che hanno deciso di attuare questo regolamento non figuri il Piemonte. Benchè qui, lo scorso anno, si siano registrati i picchi più alti di inquinamento atmosferico, l’attuazione del divieto è stata posticipata. Durante questa settimana è previsto un incontro tra la Regione e i sindaci del Torinese, per trovare un accordo sull’attuazione delle norme anti-smog.

Le penali

Chi non rispetta le nuove norme anti-smog, circolando con un veicolo incluso nel blocco, può ricevere una multa fino a 658 euro. Questo significa che è bene informarsi nelle regioni e nei comuni interessati dalla normativa, sul proprio veicolo e sugli orari di circolazione, onde evitare spiacevoli sorprese. La lotta anti-smog non si ferma, comunque qui. Le regioni della pianura Padana che hanno stabilito il blocco dei veicoli Euro 4 a partire dal 2020 ed Euro 5 a partire dal 2025.



