Notizie di calciomercato del 2 Luglio

Notizie di calciomercato Martedì 2 Luglio 2019

Notizie di mercato Martedì 2 Luglio 2019,per tutti gli appassionati. L’Inter sta facendo svolgere le visite mediche a Stefano Sensi. Per lui il Sassuolo incasserà subito 5 milioni, ed al riscatto altri 20 per un totale di 25 milioni di euro. La Lazio deposita il contratto del giovane attaccante olandese Adekanye, appena svincolatosi dal Liverpool campione d’Europa. Intanto sempre il club di Lotito sta chiudendo anche per Lazzari della Spal. Esterno molto interessante voluto da Simone Inzaghi. Molto attivo il Torino che prova il doppio colpo dal Napoli. Ha offerto 30 milioni di euro per i cartellini di Mario Rui e Verdi. Le due squadre si vedranno presto. La sensazione è che si possa chiudere in breve tempo.

Notizie Calciomercato altre trattavie del 2 Luglio 2019

Il direttore della Roma Petrachi ha incontrato la dirigenza juventina. Vuole portare Higuain alla Roma. Sarebbe un gran colpo, con Dzeko che passerebbe ai nerazzurri di Conte. Le parti si rivedranno presto, stanno studiando il piano giusto per chiudere l’operazione. Potrebbe essere un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Barcellona si avvicina a grandi passi a Neymar, con il brasiliano che vuole tornare a vestire la maglia blaugrana. Intanto il Psg piazza il primo colpo dell’era Leonardo. Si tratta di Sarabia preso dal Siviglia.

Notizie Calciomercato: Paul Pogba vuole lasciare Manchester quali sono le mete ambite dal giocatore?

La Fiorentina è vicina a Rog in uscita dal Napoli. Paul Pogba invece ha comunicato la sua decisione di voler lasciare il Manchester United. Il francese vorrebbe andare alla Juve, o anche il Real Madrid di Zizou Zidane. Il costo dell’operazione è molto elevato, insomma staremo a vedere. Il Cagliari intanto potrebbe ottenere dalla Juventus, il prestito del terzino sinistro Luca Pellegrini. Il ragazzo potrebbe tornare in Sardegna per disputare un’altra stagione da protagonista. Per quanto riguarda la Lazio ha ribadito per bocca del direttore Tare, che il serbo Milinkovic Savic potrebbe partire solo di fronte alla classica proposta indecente.