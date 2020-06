Nuovi casi di contagi per Coronavirus in 24 ore. Da oggi è finita la seconda Fase del contenimento pandemico generato nei scorsi mesi dal Covid 19. Eppure sembra, che questa epidemia, che ha colpito l’intero pianeta mieta ancora diverse vittime. Tornano, infatti a salire i contagi di Corona Virus in Italia. Il numero complessivo si aggira intorno ai 233.515 casi con un incremento di 318 in sole 24 ore. Solo ieri gli infetti erano 178. Naturalmente il dato comprende anche positivi, vittime e guariti. Solo per la Regione Lombardia sono 187 in più pari al 58, 8 % dell’aumento odiano in Italia, in pratica 50 in più di ieri. I dati arrivano direttamente dalle fonti della Protezione Civile. C’è però una notizia positiva: 8 regioni e cioè : Puglia, Trentino Alto Adige, Umbria, Sardegna, Valle D’Aosta, Calabria, Molise e Basilicata non hanno comunicato nessuno nuovo ammalato.

Nuovi contagi di Coronavirus e nuove vittime

Sono circa 55 le vittime del Covid 19 in Italia nelle ultime 24 ore, solo ieri erano 60. Ma non solo, un numero così basso non si registrava dal 2 Marzo scorso. Solo nella regione Lombarda se ne sono registrate 12, sempre ieri erano 19. A Bolzano e in altre 7 regioni non si sono vittime: Marche, Umbria, Sardegna Valle D’Aosta , Calabria, Molise e Basicata. Invece, sono circa 408 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 16 meno di ieri. Solo 166 in Lombardia. I malati in degenza negli ospedali con sintomi sono 5.916, con un calo di 183 rispetto ai giorni scorsi. Gli infetti in isolamento domiciliare sono : 33.569 con un calo di 7. 798. I malati di Corona virus in Italia, quindi sono: 39.833 , circa 1.474 meno di ieri, con un calo di 708.

Il bilancio dei deceduti

Sono all’incirca 12 le persone spirate per Corona – Virus ieri in Lombardia. Questo è uno dei dati più bassi mai evidenziato nella regione. Una pandemia, che ha causato al morte di ben 16. 163 ammalati. I tamponi effettuati sono un complessivo di 8. 676 . Solo a Milano si sono registrati 45 casi di Covid 19 , per un totale di 23.139. A Brescia , invece sono 36, a Bergamo 14 e due a Lodi.

Fonte foto pixabay