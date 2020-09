Orari TV GP Toscana Sky e TV8 sul circuito del Mugello F1

Dopo il rocambolesco Gran Premio d’Italia, vinto da Pierre Gasly, la Formula 1 resta in Italia e si prepara ad entrare in azione sul circuito del Mugello. Questa del 2020 rappresenta la prima edizione in assoluto di un Gran Premio di F1. Si tratta di un circuito utilizzato ogni anno dalle moto del motomondiale, ma quest’anno non correranno a causa della pandemia da Coronavirus. Quello del Mugello sarà anche il primo appuntamento in cui saranno presenti degli spettatori sulle tribune. Saranno solo 3 mila gli spettatori che potranno assistere al GP e i prezzi, logicamente, sono molto più cari. Alcuni posti hanno raggiunto anche i 1200 euro a biglietto. Dunque, andiamo a vedere gli orari TV del GP della Toscana.

Mercedes vorrà riscattare il weekend deludente della settimana scorsa. Anche Ferrari e RedBull vorrebbero fare meglio di quanto fatto domenica scorsa. Inoltre, al Mugello, la Ferrari festeggerà i 1000 Gran Premi.

Orari TV GP Toscana: gli appuntamenti del weekend al Mugello

Proprio come avvenuto la settimana scorsa, anche per il Mugello, è prevista la trasmissione in diretta di qualifiche e gara sia su TV8 che sul canale Sky Sport F1. Il weekend vede la partecipazione delle seguenti categorie: Formula 1, Formula 2 e Formula 3. Il weekend inizia venerdì 11 settembre e l’intera programmazione della giornata è per il canale di Sky Sport F1:

F3, ore 9.35, prove libere;

F1, ore 11.00, prove libere 1;

F2, ore 12.55, prove libere;

F3, ore 14.05, qualifiche;

F1, ore 15.00, prove libere 2;

F2, ore 17.00, qualifiche.

Per la giornata di sabato 12 settembre, la programmazione è la seguente:

F3, ore 10.25, gara 1 su Sky Sport F1;

F1, ore 12.00, prove libere 3 su Sky Sport F1;

F1, ore 15.00, qualifiche in diretta su TV8 e Sky Sport F1;

F2, ore 16.45, gara 1 su Sky Sport F1.

Per domenica 13 settembre, invece, la programmazione prevede le tre gare:

F3, ore 10.30, gara 2 su Sky Sport F1;

F2, ore 11.55, gara 2 su Sky Sport F1;

F1, ore 15.10, gara in diretta su TV8 e Sky Sport F1.

Fonte immagine copertina: PromoRacing