Parma Cyprien sarà il primo nuovo acquisto ad esordire

Wylan Cyprien sarà il primo nuovo acquisto del Parma ad esordire. Il francese di 25 anni potrebbe essere la prima faccia nuova inserita in squadra da Liverani. Contro l’Udinese domenica dovrebbe essere il giorno dell’esordio. Arrivato dal Nizza in prestito con obbligo di riscatto, in totale la cifra salirà fino a 8,5 milioni di euro per il cartellino, ha subito impressionato tutti. D’altronde in Francia ha giocato in totale 111 volte in quattro anni. Il ragazzo classe 19995 è pronto e si prenderà presto la maglia gialloblu.

Cyprien titolare in Parma-Udinese

Liverani sta studiando il Parma che sfiderà l’Udinese e Cyprien è il candidato numero uno per il ruolo di vertice basso del rombo di centrocampo. La posizione in campo sarebbe quella naturale per il transalpino. Dotato di buon fisico e ottima tecnica, potrebbe fare anche la mezzala. In questo secondo ruolo avrebbe la possibilità di avvicinarsi di più alla porta. E non sarebbe una cattiva idea visti i 25 gol messi a segno con il Nizza.

Molto probabilmente farà il centrale perché i due posti di mezzala sono già occupati. Kucka e Kurtic hanno caratteristiche più simili a quello che vuole Liverani in mezzo al campo. Così alla fine il centrocampo dovrebbe essere formato da Cyprien, Kucka e Kurtic, niente male per i ducali che a Udine cercano la seconda vittoria di fila.

Carli innamorato di Cyprien

Una spinta verso l’esordio di Cyprien l’ha data anche il direttore sportivo Carli ieri in una intervista a Radio Sportiva. “E’il più pronto dei nuovi acquisti insieme ad Osorio”, ha detto l’uomo mercato dei gialloblu. E la frase corrisponde sicuramente alla realtà. Degli otto nuovi acquisti, molti sono ragazzi giovani alla prima esperienza in Italia. Sono forti, su questo il Parma non ha dubbi, ma vanno gestiti. Senza contare il fatto che due di loro, Mihala e Busi, sono infortunati e in Friuli non ci saranno. Sta bene e scalpita invece Cyprien che domenica dovrebbe fare il suo esordio.

