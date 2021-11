Ospite fisso della trasmissione Tiki Taka, l’ex difensore Pasquale Bruno ha messo ancora una volta nel mirino Federico Chiesa. Già nella scorsa puntata aveva accusato il calciatore della Juventus di troppe simulazioni “L’arbitro aspettava solo quello. L’arbitro ha distribuito allo stesso modo i cartellini alla Fiorentina e la Juve? A Chiesa non gli fischi mai fallo, perché ha rotto i c*******, sta sempre per terra come i soliti noti”. Non contento, Pasquale Bruno ha rincarato così la dose: “Chiesa è di una forza travolgente? Ma quale forza! Fa di quelle sceneggiate in campo e non si vergogna un pochino quando si rivede? Perchè solo in Italia succedono queste cose? A voi piace? A me non piace, perché sta sempre per terra. Io voglio vedere la partita senza interruzioni e in Serie A per colpa di gente come lui non è possibile”.

Le parole di Pasquale Bruno sulla Juventus e su Insigne

L’ex difensore granata ha usate parole poco dolci anche nei confronti della Juventus: “I tifosi sono contenti del gioco e del piazzamento in classifica? Imbarazzante. Il match contro la Lazio è stato una depressione totale, mi stavo addormentando” e di Insigne: “Ma questo è veramente un giocatore che chiede un contratto di 6 milioni? Ha 30 anni questi ragazzi, fa bene De Laurentiis a dire che te lo do a metà, sennò te ne vai”. Un Pasquale Bruno scatenato come al solito.