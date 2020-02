Dopo l’importantissima vittoria ai danni dell’Inter allo Stadio Olimpico, la Lazio di Simone Inzaghi vuole continuare a sognare e per farlo, deve vincere in trasferta. Ad aspettare Inzaghi e i suoi c’è il Genoa di Davide Nicola, che non sta disputando un buon campionato. La squadra è infatti reduce dalla vittoria per tre a zero in casa del Bologna, ma al momento occupa il diciottesimo posto della classifica, a una sola lunghezza dalla Sampdoria, al momento salva dalla retrocessione in Serie B. Tutt’altra musica per i biancocelesti, secondi in classifica con un solo punto che li separa dalla Juventus di Maurizio Sarri. Ci sono dunque tutte le aspettative per assistere a una partita spumeggiante. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Lazio.

Probabili formazioni di Genoa-Lazio

QUI GENOA- Mister Nicola dovrà fare a meno del centrocampista Ivan Radovanovic, appena infortunatosi al crociato; rimarrà infatti indisponibile fino alla fine della stagione. In porta ci sarà Perin, mentre in difesa Criscito affiancherà Biraschi e Masiello. A centrocampo ci sarà l’ex della gara Valon Berham, mentre il tandem offensivo sarà formato da Sanabria (in goal nella vittoria di Bologna) e Pinamonti. Ma attenzione al ballottaggio con l’altro ex, Goran Pandev.

QUI LAZIO- Se Davide Nicola dovrà fare a meno di molti giocatori, Simone Inzaghi è invece molto più fortunato. L’allenatore biancoceleste avrà infatti a disposizione tutti i suoi uomini migliori, con sole due assenze. Stiamo parlando di Senad Lulic, fuori per infortunio e Luiz Felipe, fuori per somma di ammonizioni. In porta ci sarà quindi Strakosha, con la difesa formata da Acerbi, Radu e Patric. A centrocampo al posto di Lulic ci sarà ancora Jony, con Leiva, Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Lazzari. In attacco invece, salvo sorprese il tandem offensivo sarà composto da Ciro Immobile e Felipe Caicedo, con Joaquin Correa pronto a subentrare dalla panchina.