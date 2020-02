Jennifer Lopez invitata ufficialmente a Fallo.

Una notizia eccezionale, che già ha fatto il giro del mondo.

Fallo è un paese molto bello, nel cuore dell’Abruzzo, più precisamente in provincia di Chieti, che confina con Borrello, Civitaluparella, Montelapiano e Villa Santa Maria.

Queste le dichiarazioni in esclusiva per Webmagazine24 del Sindaco di Fallo, Alfredo Pierpaolo Salerno: “Avevamo letto sui social che Jennifer Lopez aveva fatto la dichiarazione, di voler venire a vivere in Italia in un paese un po’ particolare dove lei usciva in bicicletta la mattina a comprare il pane e cose simili.

Abbiamo un ragazzo originario di Fallo che vive in Canada, che fa i casting per i film e che ha portato pure Michael Madsen a Fallo, dove ha comprato anche casa, quindi tramite lui abbiamo trovato un po’ di contatti e abbiamo scritto questa lettera di invito. Adesso lui cercherà di contattare direttamente i suoi agenti e vediamo se è possibile fare qualche cosa. Aspettiamo intanto una risposta. In paese sono tutti euforici perché questa è una star a livello mondiale. Già se venisse anche solo per una visita a Fallo sarebbe un successo”.

Sarebbe davvero un gran colpo per l’Abruzzo intero ma in particolare per Fallo, che lo scorso anno ospitò, tra l’altro, il concerto dei The Liberation Project. Ospiti della serata erano un’altra grande rockstar di livello mondiale, Phil Manzanera dei Roxy Music, Cisco (ex cantante dei Modena City Ramblers) e N’Faly Kouyate degli Afro-Celt Sound System.

(Fallo, foto in licenza CC)

Jennifer Lopez

Jennifer Lopez , conosciuita anche con il soprannome di J.Lo, è una delle artiste più apprezzate del Pop latino, come avrete potuto vedere anche nella finale del Super Bowl, di cui vi parlammo a inizio mese.

Durante la sua lunga carriera ha venduto oltre ottanta milioni di dischi in tutto il mondo, ma si è divisa sempre tra musica, cinema e televisione. La sua pagina Facebook conta oltre 43 milioni di iscritti. E’ pertanto sicuramente una delle star più talentuose e apprezzate dello show business.

Foto tratta dalla pagina Facebook di Jennifer Lopez