ROMA – Riepilogo dei bandi del Pnrr. Tutti stanno parlando del piano nazionale di ripresa e resilienza. I giornali, i sindaci, le organizzazioni datoriali, la politica. E anche Uncem, che nel corso del 2021 ha realizzato vari dossier. L’ultimo diffuso a dicembre, con tutte le misure del PNRR per Enti locali, territori, montagne, Comuni. Eccolo: https://uncem.it/pnrr-territori-montagne-comuni-scarica-il-nuovo-dossier-uncem-con-tutte-le-schede-e-le-misure/

La domanda che molti si fanno – e anche gli amministratori locali – è se ItaliaDomani, il Next Generation EU italiano, sia veramente capace di trasformare il Paese. Di renderlo più coeso e di generare opportunità e soluzioni per le nuove generazioni. Senza far ricadere su di loro nuovo debito. Di certo, in questi primi mesi di attuazione del PNRR abbiamo evidenziato come Uncem che ci sono luci e ombre. Mai abbiamo fatto una critica senza fare proposte. Su alcuni bandi finora usciti, vi sono diverse cose che avremmo voluto – come Uncem – diverse. A partire da quello sulle scuole, in cui viene impedito ai Comuni di utilizzare i progetti che erano già stati montati e allestiti grazie al bando del fondo statale progettazione ad esempio.

Oppure quello sui borghi in cui le Regioni devono individuare, non si capisce bene come, 20 borghi dotati di 20 milioni di euro ciascuno e poi altri 229 borghi che avranno “solamente” 1,6 milioni di euro (migliaia i potenziali candidati). Succede ad esempio, per il bando sui progetti integrati di sviluppo delle Città metropolitane, che venga chiesto in questi giorni dai capoluogo ai Comuni un elenco di opere, quando invece la ratio è tutt’altra. E le logiche urbanocentriche escludono di fatto i piccoli Comuni. Sulla rigenerazione urbana, con le candidature riaperte, molti fanno confusione con i “Piani urbani integrati”.

Su troppe componenti, sottolinea l’Uncem, c’è finora uno switch di risorse tra leggi bilancio e PNRR. Come sulla stessa rigenerazione urbana, sulle opere per i Comuni, sull’alta velocità ferroviaria. Serve un complessivo cambio di passo. Oltre a dieci, cento soggetti privati (e non) che si stanno inventando un “accompagnamento” per i Comuni, Uncem lavora sul fronte politico per evitare derive urbanocentriche e una destinazione di risorse tutta verso le grandi città, verso i cento capoluoghi. Che finora stanno difficilmente riconoscendo la logica “metromontana” come unica soluzione alle crisi (pandemica, climatica, economiche). Un cambio di passo è necessario e i Comuni insieme possono, vogliono, devono fare di più.

Uncem in questa nota fa un riepilogo dei bandi del PNRR usciti. Proponiamo di seguito – sperando con chiarezza – gli “avvisi” finora pubblicati. Ai quali rispondere – senza mai “correre dietro tutti i bandi”, bensì secondo un disegno di crescita, inclusione, benessere che insieme i Comuni definiscono per i loro territori e le loro comunità. Con lo sguardo lungo e la logica di quel “tutto è connesso”, del “camminare insieme”, che abbiamo imparato in decenni di collaborazione tra Enti in una stessa valle o in una stessa area omogenea.

RIGENERAZIONE URBANA

Call aperta per i Comuni con meno di 15mila abitanti (in forma associata). Richieste entro il 31 marzo 2022.

Tutti i dettagli sul sito Uncem:

https://uncem.it/rigenerazione-urbana-on-line-i-risultati-del-bando-del-ministero-dellinterno-e-tutte-le-novita-anche-per-i-comuni-con-meno-di-15mila-abitanti/

PIANI URBANI INTEGRATI

Con “Piani urbani integrati” le Città Metropolitane del Paese, in attuazione della linea progettuale “Piani Integrati – M5C2 – Investimento 2.2” avranno oltre tre miliardi di euro da investire nei prossimi tre anni.

Le Città metropolitane devono presentare entro il 7 marzo 2022 le proposte di interventi finanziabili per investimenti in progetti relativi a Piani Urbani Integrati. Sono previsti 2,92 miliardi di euro sul PNRR e altri 210 milioni di euro sul Piano complementare.

Qui il Decreto con tutti i dettagli:

www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/13/21A07294/sg

GREEN COMMUNITIES

In costruzione il bando per 27 Green Communities (M2), a cura del Ministero degli Affari regionali e delle Autonomie.

CASE DELLA SALUTE E OSPEDALI DI COMUNITA’



Azione in corso delle Regioni per definire – con i Comuni, attraverso le Aziende sanitarie territoriali – le sedi.

Necessaria la massima attenzione da parte di Sindaci e Amministrazioni locali.

FARMACIE RURALI DEI SERVIZI

È on line dal 28 dicembre 2021 l’Avviso per la concessione di risorse destinate al consolidamento delle farmacie rurali.

L’iniziativa si inserisce nella Missione 5 Inclusione e Coesione ed è finalizzata a supportare le farmacie rurali nei centri con meno di 3.000 abitanti per ampliare la disponibilità sul territorio di servizi sanitari “di prossimità”, garantendo una migliore offerta alla popolazione delle aree più marginalizzate. Tutte le informazioni qui:

https://www.agenziacoesione.gov.it/news_istituzionali/on-line-lavviso-pubblico-per-la-concessione-di-risorse-per-le-farmacie-rurali/

TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE

A cura del Ministero della Cultura, prevede nella metà del 2022 un bando destinato ai Comuni

SVILUPPO SETTORI AGROALIMENTARE, PESCA, VIVAISMO E SILVICOLTURA

In fase di definizione il bando MIPAAF, che comprenderà anche gli “Accordi di Foresta”.

COMUNITA’ ENERGETICHE

Previsto nel 2023 il bando sulle Comunità energetiche rinnovabili.