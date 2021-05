Road to Europei di calcio: amichevole azzurra col San Marino. Lunedì le convocazioni del Ct Mancini in vista del ritiro a Coverciano dal prossimo 24 maggio

Appuntamento dunque per venerdì 28 alla Sardegna Arena di Cagliari per l’amichevole con San Marino: il road to Europei di calcio iniziano così per la Nazionale italiana di calcio.

Quello con la nazionale sammarinese sarà infatti l’ultimo test prima delle convocazioni ufficiali per l’Europeo; dato che entro la mezzanotte di martedì 1° giugno Roberto Mancini dovrà ufficializzare la lista dei 26 convocati per il torneo continentale.

Il Ct diramerà quindi lunedì 17 le convocazioni per la sfida con San Marino e lunedì 24 gli Azzurri si raduneranno presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula (CA).

Dopo la gara con San Marino, gli Azzurri torneranno a radunarsi lunedì 31 maggio; infatti venerdì 4 giugno (ore 20.45) allo Stadio Renato Dall’Ara di Bologna affronteranno la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’Europeo.

Road to Euro 2020 anche in musica, ufficializzato infatti l’inno della competizione

We Are The People è dunque il titolo dell’inno ufficiale del torneo al via a Roma con la sfida Turchia-Italia. Il brano del DJ/producer olandese Martin Garrix vede la partecipazione di Bono e The Edge.

Un testo cioè che parla dei problemi affrontati da tutto il mondo e cerca al tempo stesso una risposta unita.

Il testo vuole dunque rispecchiare la positività, la speranza e la determinazione che qualsiasi squadra deve avere per vincere; ma anche offrire un senso di solidarietà che è perfetto per il tema di Uefa Euro 2020, ovvero l’unità.

Per la prima volta infatti, il Campionato Europeo sarà disputato in tutto il continente che, grazie al calcio, sarà ancora più unito.

È un inno dunque che si può cantare ovunque ma ha un’importanza particolare per l’Europa, che durante la competizione avrà addosso gli occhi di tutto il mondo.

Garrix, DJ e producer famoso in tutto il mondo, ha anche prodotto le musiche che accompagneranno le squadre in campo e saranno diffuse dalle emittenti per tutto il torneo.

Foto: Pagina Facebook ufficiale Nazionale Italiana di calcio