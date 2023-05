Sabbia Nera: Iniziano le riprese della nuova fiction Mediaset

Condividi su:





Mediaset l’atteso ritorno di Giusy Buscemi: le riprese di “Sabbia Nera” sono iniziate

Nuova Fiction Mediaset: “Sabbia Nera”

Mediaset ha ufficialmente dato il via alle riprese della sua nuova fiction, “Sabbia Nera”, promettendo un appassionante racconto che sicuramente catturerà l’interesse del pubblico di Canale 5. La protagonista assoluta di questa produzione è l’amata attrice Giusy Buscemi, nota per il suo ruolo in “Un Passo dal Cielo”.

La trama rivela un viaggio emozionante

“Sabbia Nera” segue le vicende della vicequestore Giovanna Gurrasi, interpretata dalla talentuosa Giusy Buscemi. Il personaggio, affettuosamente chiamato Vanina, è una poliziotta determinata, impegnata a sfuggire al suo passato e a immergersi nel suo lavoro. La sua vita prende una svolta quando la carriera all’Antimafia di Palermo si interrompe improvvisamente e Gurrasi si trasferisce a Catania, dove inizia una nuova vita e affronta un caso complesso che la mette subito in evidenza.

Quando vedremo Sabbia Nera su Canale 5?

Le riprese di “Sabbia Nera” sono iniziate in Sicilia, più precisamente nei pressi dell’Etna. La data di messa in onda non è ancora stata definita, ma si prevede che la fiction sarà trasmessa nella prossima stagione televisiva, quindi durante il periodo invernale o primaverile. Si tratta di un adattamento degli omonimi romanzi di Cristina Cassar Scalia, che forniscono lo sfondo alla trama della serie.

Da romanzo a serie tv: l’ispirazione dietro a Sabbia Nera

In un affascinante intreccio tra letteratura e televisione, Sabbia Nera è basata sull’omonima serie di romanzi di Cristina Cassar Scalia. Ambientata nella magnifica Sicilia, la serie segue le avventure di Giovanna Gurrasi e promette di portare il pubblico in un viaggio indimenticabile nei paesaggi mozzafiato dell’isola.

Ultime notizie dal set: chi vedremo nel cast di Sabbia Nera?

Per ora, l’unica conferma del cast è quella dell’attrice Giusy Buscemi, protagonista assoluta della fiction. Dopo il successo in “Un Passo dal Cielo”, l’attrice è pronta a conquistare nuovamente il pubblico in questo intrigante progetto. Ulteriori dettagli sul cast e sulla trama emergeranno man mano che le riprese proseguiranno.

