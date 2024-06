Sabina Guzzanti, prima nazionale del nuovo spettacolo “Liberidì Liberidà” al Festival della Reciprocità in Piemonte

SAN GIORGIO CANAVESE – Tutto pronto in Piemonte, nel Canavese, per la prima nazionale del nuovo spettacolo di Sabina Guzzanti, “Liberidì Liberidà”, domenica 30 giugno alle 21 nella suggestiva cornice del Castello di San Giorgio Canavese (TO) all’interno del Festival della Reciprocità. Lo spettacolo è uno degli eventi speciali della rassegna, giunta alla III edizione, che vede i comuni piemontesi di Agliè, Castellamonte e San Giorgio Canavese, superare i propri confini amministrativi per dar vita ad un unico cartellone culturale condiviso con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio del Canavese.

Parte da questi luoghi il nuovo tour estivo di Sabina Guzzanti che non perde mai occasione di esprimere le proprie posizioni sullo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro. In “Liberidì Liberidà”, l’attrice mescola, con il suo inconfondibile stile, ironia tagliente e critica sociale, invitando gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze: un monologo in cui confluiscono politica, lavoro e tecnologia tutto accompagnato dalla vena ironica che contraddistingue la satira dell’attrice. Da sempre in prima linea nel mettere sotto accusa il potere e la classe dirigente nazionale, voce scomoda e per questo spesso criticata, Sabina Guzzanti torna a incontrare il suo pubblico con un monologo essenziale e come sempre corrosivo.

Da ormai un paio d’anni, Guzzanti, figlia, sorella e soprattutto madre di tanti orfani dei bei tempi andati, si dedica al dialogo sia con Meloni che con Schlein, con l’unico obiettivo di attenuare il danno. Un lavoro impegnativo, spesso estenuante, portato avanti con abnegazione e sacrificio e senza che nulla gliene venga in tasca. Di qui l’idea di cominciare a monetizzare questa attività con una serie di conferenze spettacolo, che i giovani d’oggi chiamano stand up comedy, sul nostro presente travagliato. Ovviamente non si parlerà solo di politica ma anche di argomenti veramente importanti come lo sviluppo tecnologico in mano a 4 esaltati irresponsabili e più in generale di come conservare una qualche forma di dignità nel XXI secolo.

I biglietti per l’appuntamento del 30 giugno in Canavese sono in vendita sul circuito Mailticket al link https://www.mailticket.it/manifestazione/Z038 e presso alcune ricevitorie del territorio: Cartolibreria Tarella – Agliè, Tabaccheria Truffo Maria Luisa – San Giorgio Canavese, La Galleria Del Libro – Ivrea.