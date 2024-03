Salvini: “Dall’Ue scelte idiote, cambiare norme e Pac”

AVEZZANO (AQ) – “Grazie alle scelte idiote, l’Unione Europea rischia di lasciarci a piedi”. Così il vice presidente del consiglio Matteo Salvini, in un evento elettorale al cinema Astra di Avezzano (L’Aquila), parlando di agricoltura e impianti del Fucino, in vista delle elezioni del prossimo 10 marzo. Salvini, come si vede, si è mostrato molto agguerrito sul tema. E non è finita qui.

“Il tema dell’agricoltura è un tema di interesse regionale, ma anche europeo in vista del 9 giugno. L’importante sarà cambiare. Non a caso ci sono i trattori in agitazione. Bisogna rivedere norme europee e la pac. Qui ci sono delle eccellenza come la patata del Fucino: si mangia meglio ad Avezzano perché avete una patata che è tanta roba. Penso a quando si produceva zucchero: grazie ad una scelta idiota dell’Unione Europea si è smesso di produrre zucchero. L’Unione Europea ci lascerà a piedi. Per questo vanno cambiate le norme”.

In ultimo, Salvini ha voluto fare una sua personale considerazione sulle regionali in Abruzzo: “La neo governatrice sarda Todde dice di voler venire qui? Sono due storie diverse. Inoltre le elezioni sarde ci insegnano che non si è mai vinto fino all’ultimo giorno”.