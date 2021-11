ROMA – Salvini è tranchant: “La Lega nell’Ue non insegue la sinistra”. Proprio così. “Parlo di realtà e non di fantasia”, ha precisato il leader della Lega rispondendo a una domanda sul rischio isolamento del Carroccio in Ue in un punto stampa tenuto prima del workshop organizzato dalla scuola di formazione politica della Lega.

“Noi siamo alternativi alla sinistra, soprattutto in Ue, il problema non è portare la Lega in gruppetti che inseguono la sinistra, se la inseguiamo abbiamo perso. L’agenda la dobbiamo scrivere noi”, ha concluso il segretario Salvini.

Insomma, Salvini tira dritto e già nei giorni scorsi ha rilanciato il supergruppo Ue. A Giancarlo Giorgetti, che da tempo insiste per approdare nel Partito Popolare e “spostarlo” un po’ più a destra, Salvini ha risposto incontrando, seppure solo da remoto, i principali interlocutori del suo “supergruppo” sovranista: Viktor Orbàn e il premier polacco Mateusz Morawiecki, esponente del PiS, (Prawo i Sprawiedliwosc, Diritto e Giustizia, di Jaroslaw Kaczynski). Sulla questione del rapporto con l’Europa è intervenuto anche il governatore veneto, Luca Zaia: