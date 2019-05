Samsung Galaxy Fold: incertezza su data di uscita

Samsung Galaxy Fold: è ancora incerta la probabile data di uscita ufficiale. Non è ancora chiara la data di arrivo del primo smartphone pieghevole dell’azienda sud coreana Samsung.

Galaxy Fold incertezze su data di uscita, il motivo del rinvio del lancio?

Il riscontro di alcuni problemi riguardanti il display evidenziati durante le prove di alcuni giornalisti. Alcuni clienti degli Stati Uniti avevano preordinato il costoso smartphone. Ricordiamo che il prezzo dello smartphone è di 2290 euro. Ebbene, i clienti in questione hanno ricevuto una email, in cui l’azienda coreana ha spiegato che sono a lavoro per migliorare la resistenza dello smartphone.

Ancora, però, non si hanno notizie in merito alla data definitiva per l’arrivo sul mercato. Motivo per il quale, i clienti possono tranquillamente recedere dal contratto di pre-ordine del Galaxy Fold. Come anticipato, l’azienda della Samsung ha inviato delle email. Da quest’ultime mandate a clienti statunitensi l’azienda sud coreana ha dichiarato:

“Stiamo apportando miglioramenti al Galaxy Fold per essere certi che rispetti gli standard elevati che vi aspettate da noi”.

Samsung Galaxy Fold: nessun problema per i pre-ordini

Tutti gli utenti con il Galaxy Fold in pre-ordine possono stare tranquilli. L’azienda, infatti, ha rassicurato che lo smartphone verrà addebitato nel momento successivo alla spedizione. In ogni caso, se l’utente cambia idea sulla prenotazione può essere tranquillamente cancellata.

