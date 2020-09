Serie A calciomercato la lista top svincolati sul mercato

Il primo settembre si è ufficialmente aperto il calciomercato in entrata, che si chiuderà il prossimo ottobre. Oltre ai vari colpi di mercato tra i vari club, andiamo ad analizzare tutti quei calciatori che da oggi, saranno liberi di trovarsi una nuova squadra. Alcuni avevano già trovato un accordo, come Lorenzo De Silvestri, che svincolatosi dal Torino, da oggi sarà ufficialmente un calciatore del Bologna, mentre altri sono ancora alla ricerca di un contratto. I nuovi svincolati sul mercato alla ricerca di un club.

Serie A una lista di top player

Guardando in casa, la Serie A ha appena perso alcuni nomi importanti. Josè Maria Callejon del Napoli, a Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia del Milan, ma non solo. L’Hellas Verona ha dovuto rinunciare a Fabio Borini, l’Inter a Borja Valero, la Sampdoria ad Andrea Bertolacci. E infine il Cagliari a Luca Cigarini e Fabrizio Cacciatore. Ben più altisonanti i nomi provenienti dall’estero. Sul mercato dei “free agent”, come amano chiamarli gli americani dell’NBA e della NFL, ci sono Edison Cavani, Ryan Fraser, Mario Gotze, Daniel Sturridge, Nathaniel Clyne, Alexandre Pato, Jordon Ibe, Mario Mandzukic, Danijel Subacic e Robinho. Nomi con cui si potrebbe costruire una rosa intera, anche se alcuni di loro, con ogni probabilità, troveranno facilmente una nuova maglia.

I nuovi svincolati sul mercato

Mentre nella gran parte dei campionati europei i club hanno iniziato a investire sui giovani, in Serie A ad andare di moda sono i calciatori “anziani”. Giusto per fare qualche esempio, tra i giocatori più importanti del campionato troviamo: Zlatan Ibrahimovic del Milan, Cristiano Ronaldo della Juventus, Aleksander Kolarov della Roma, appena trasferitosi all’Inter. Insomma, la Serie A punta sull’usato sicuro, e tra gli svincolati ci sono giocatori che ancora hanno molto da dire. Uno di questi è David Silva, a lungo corteggiato dalla Lazio e approdato al Real Sociedad con sorpresa.