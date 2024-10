Signorelli: “Spalletti non convoca i laziali, tra Gravina e Lotito c’è una guerra da anni. Chiama Pellegrini e Pisilli, non mi fate…”

Nella giornata di ieri il ct della Nazionale azzurra, Luciano Spalletti, ha diramato le convocazioni per le due partite di Nations League, in programma giovedì 10 e lunedì 14 ottobre rispettivamente contro Belgio (a Roma) e Israele (Udine). Ha fatto parecchio discutere l’assenza dell’esterno offensivo della Lazio, ovvero Mattia Zaccagni, visto che al suo posto è stato chiamato Daniel Maldini del Monza.

Questa mancata convocazione è stata spiegata ai microfoni di “TV Play” dal giornalista e tifoso biancoceleste, Paolo Signorelli.

Paolo Signorelli spiega la non convocazione di Mattia Zaccagni

Chiama Pellegrini perchè è forte? Ma di che stiamo parlando… I laziali non li chiama. Non convoca Zaccagni, ma con la Lazio c’è un problema lo sanno tutti. Tra Gravina e Lotito c’è una guerra in corso da anni. E’ grave? Sta su tutti i giornali, sono uscite cose pesantissime. Si odiano che lo devo dire io? Quindi Spalletti non convoca i laziali. Zaccagni lo deve ringraziare perchè sennò l’Italia sarebbe uscita ai gironi in quell’Europeo di mer*a che abbiamo fatto: non lo convoca per chiamare Kean, Maldini, Raspadori e Retegui. Pisilli tre partite in Serie A e non convochi Rovella. Non mi fate parlare sennò dopo i romanisti…” Nelle convocazioni ci vedo un pò di malizia. Magari si vogliono pure bene, ma a livello politico c’è un grandissimo problema tra i due”. (Gravina e Lotito, n.d.r.).