Zona Franca Urbana: Sisma centro Italia Agevolazioni 2023

La Zona Franca Urbana (ZFU) rappresenta un’importante misura di sostegno per le imprese e i professionisti che hanno la loro sede nelle regioni del Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo, aree duramente colpite dal terremoto del 2016.

Agevolazioni 2023: Dettagli e Beneficiari

Nel 2023, le agevolazioni tributarie e contributive saranno nuovamente disponibili per queste imprese e professionisti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha già pubblicato l’elenco dei beneficiari ammessi alle agevolazioni. Queste misure sono rivolte a coloro che, a causa del terremoto, hanno subito perdite di fatturato di almeno il 25% nel periodo tra settembre-dicembre 2016, rispetto all’anno precedente.

Come Presentare la Domanda

La presentazione della domanda per accedere alle agevolazioni della ZFU è un processo che richiede attenzione e precisione. I termini e le modalità di presentazione delle istanze sono stati stabiliti dalla circolare ministeriale del 31 marzo 2023.

Esclusioni e Limitazioni

Non tutti possono beneficiare delle agevolazioni della ZFU. Sono esclusi i soggetti che svolgono un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007, come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede legale e/o operativa all’interno della zona franca urbana alla data del 24 agosto 2016.

Dettagli sugli Incentivi

Gli incentivi della ZFU comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi, Irap, Imu, contributi previdenziali e assistenziali. Queste agevolazioni sono fruibili tramite riduzione dei versamenti effettuati con modello F24. Le modalità specifiche saranno definite dall’Agenzie delle Entrate.

L’Agenzia delle Entrate stabilirà i dettagli e le procedure, fornendo anche il codice tributo specifico necessario per il pagamento.

Per quanto riguarda le compensazioni relative ai contributi, si fanno riferimento alle direttive emesse dall’INPS:

Rinuncia alle Agevolazioni

Nel caso in cui un’impresa o un professionista decida di rinunciare alle agevolazioni, dovrà comunicarlo inviando una Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio con firma digitale del legale rappresentante dell’impresa.

Ulteriori Misure di Sostegno: NextAppennino e Sismabonus

Oltre alle agevolazioni della ZFU, sono disponibili ulteriori misure di sostegno economico. Il programma NextAppennino, finanziato dal Fondo complementare del Pnrr, e il Sismabonus, una misura fiscale dedicata agli interventi antisismici, rappresentano validi strumenti per il rilancio dell’economia nelle regioni del Centro Italia colpite dai terremoti.