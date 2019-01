Startup benessere dei pet: Ca’ Zampa cresce

A distanza di qualche mese dalla prima apertura alle porte di Milano, cresce la rete di Ca’ Zampa, il primo gruppo di cliniche veterinarie integrate, startup del benessere dei pet.

Sulla scia delle migliori esperienze internazionali, Ca’ Zampa offre oltre ai tradizionali servizi veterinari, tutti i servizi complementari per il benessere a 360 gradi degli animali da compagnia.

Nel 2019 sono previste quattro nuove aperture: nel primo semestre inaugureranno le cliniche di Mestre e Udine mentre nella seconda parte dell’anno in Liguria e in Lombardia.

Startup benessere dei pet, Ca’ Zampa offre:

In un contesto caratterizzato da una frammentazione dell’offerta con oltre 6.500 strutture veterinarie in Italia, un’offerta organizzata e integrata di questo tipo rappresenta una vera e propria rivoluzione nel mercato dei pet.

Dopo la prima apertura alle porte di Milano nello scorso giugno, siamo felici di annunciare che la rete di Ca’ Zampa prende forma con due nuove aperture in Veneto e in Friuli.

Il successo dell’esperienza in Lombardia ci conferma che in Italia c’è un bisogno non soddisfatto di servizi organizzati per gli animali domestici.

E un’offerta di questo genere non può che migliorare la qualità della vita di chi si occupa degli animali di casa, perlopiù le donne.

Al centro del nostro modello ci sono sempre i veterinari, il punto di riferimento indiscusso dei pet owner.