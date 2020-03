Ultime notizie 13 marzo 2020 Coronavirus: la pandemia che ha colpito il mondo continua a far parlare di se. Il “morbo” proveniente dalla Cina ha causato parecchie vittime e moltissimi morti. Ogni giorno arrivano notizie preoccupanti dalla protezione civile e più che resoconti sui contagi sembrano dei veri e propri bollettini di guerra. Quella che doveva essere un’ epidemia circoscritta solo alla Cina si è diffusa in tutto il globo. Quello che preoccupa però tutti i popoli della terra e che ancora manca un vaccino sicuro. Anche se molti virologi e scienziati sono già a lavoro da tempo per crearne uno davvero efficace. Sono 15113 i casi di contagio in Italia, questo è un dato aggiornato alle 12.00 di questa mattina. Di questi 1258 guariti e 1016 i decessi. La nazione Italiana è stata dichiarata per intero zona rossa dal Governo.

Ultime notizie di oggi 13 marzo 2020 sul Coronavirus in Italia: proteste e aggiornamenti

Per ordine del Governo Conte, tutte imprese non necessarie alla sussistenza dell’uomo sono state temporaneamente bloccate. I negozi e le aziende non indispensabili resteranno chiusi fino al 25 marzo. Le fabbriche, però devono continuare a produrre per garantire ai cittadini i servizi atti alla sopravvivenza. Questo ha suscitato non poche polemiche, soprattutto fra la categoria dei metalmeccanici. Gli operai specializzati, infatti hanno minacciato sciopero a fronte di un decreto, che blocca tutto. Anche il Ministro Lamorgese è intervenuta al riguardo dicendo:” Pronti a nuove scelte coraggiose se necessario”. Nel frattempo la commissione Ue è pronta ad aiutare l’Italia e ad attuare una spesa d’emergenza fuori dal deficit. Piazza affari è tornata positiva segnando (+15%) dopo avere registrato ieri, il peggiore ribasso della sua storia. Un altro giornalista del Tgr in Puglia è risultato positivo al virus.

Il coronavirus nel mondo

La pandemia si estende sempre di più a macchia d’olio in tutto il mondo, anche se proprio in Cina il peggio sembra passato. Oggi solo 8 contagi a fronte di un buon 80% di guarigioni. In Francia le scuole rimarranno chiuse per 15 giorni. Mentre a Berlino e in altri Land tedeschi fino al 19 Aprile. Il presidente Jair Bolsonaro è risultato positivo al CoronaVirus. Il leader Brasiliano si è sottoposto al test del tampone e ieri ed è apparso in tv con la mascherina. Solo pochi giorni fa aveva minimizzato sulla crisi epidemiologica. Anche il Presidente degli Stati Uniti Trump è preoccupato. L’uomo politico è infatti entrato in contatto con una serie di persone che sono poi risultate positive, tra questi anche Bolsonaro. Proprio con lui ha cenato sabato sera a Mar a Lago.

