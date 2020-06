Effetto Covid 19 sulla spesa familiare degli italiani. L’infezione mondiale appena trascorsa denominata anche Corona virus ha avuto un impatto disastroso, non solo a livello sanitario, ma anche e soprattutto a livello economico. I morti si sono contati a migliaia e tutto il mondo ha dovuto far fronte ad una malattia davvero funesta. Non è un mistero per nessuno, che il lockdown dei mesi scorsi ha costretto a casa milioni di persone, che avevano un regolare lavoro. Tanti hanno dovuto chiudere attività floride, altri invece hanno dovuto smettere di lavorare a causa di repentini licenziamenti. Ci sono, poi delle industrie che hanno smesso la produzione per convertirla in presidi sanitari, pur di cercare di realizzare anche se in minima parte un fatturato. La nazione Italiana seppur con dolore, si può dire, che sia stata una delle più colpite dal ” disastro” economico.

Effetto Covid 19 sulla spesa familiare degli italiani

Ma come ha inciso” l’effetto Covid 19″ sulla spesa degli italiani? Già dal 2019 anche se in maniera molto minore, i nostri connazionali avevano tenuto serrati i cordoni della borsa. La spesa media mensile si era fermata – seppur con qualche eccezione – a circa 2.560 euro mensili. Questo in netto calo, dello 0, 4 % rispetto all’anno prima. Si tratta di uno studio effettuato dall’Istat, che evidenzia però anche consumi invariati. Il cambiamento, però diventa più tangibile, circa ( – 1,0%) se si considera anche l’andamento dell’inflazione, cioè il valore reale della spesa. In questo caso, però l’emergenza Corona virus ha scompaginato tutto. Proprio l’istituto di ricerca ha anticipato – come nei primi tre mesi dell’anno – si sia registrata, solo nelle stime preliminari, una contrazione della spesa media mensile delle famiglie.

Un Crollo del 4% circa…..

In termini strettamente tendenziali, si parla di un calo che si aggira intorno al 4% circa, per ogni famiglia. Questo dato però si modifica, ulteriormente se si escludono a priori gli esborsi necessari per l’alimentazione e l’abitazione. Il crollo aumenta considerevolmente, circa del 12% sempre per nucleo familiare.