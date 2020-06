Need for Speed diventa cross-play – Uno straordinario ( e con grandi novità ) comunicato stampa è apparso online sulla pagina ufficiale di Need for Speed! Il team di Criterion ha annunciato un bel cambiamento per la saga, oltre ad un nuovo capitolo in una delle saghe video-ludiche più tamarre della storia delle corse. Ingranate la marcia e siate pronti! A partire da oggi, avremo un cambiamento radicale!

Qui di seguito, vi mostriamo il comunicato ufficiale:

Un saluto alla community di Need for Speed –

Ciao, sono Matt Webster, direttore generale di Criterion Games. Per prima cosa, ci tengo a far sapere quanto entusiasti siano i membri del nostro team di Guildford all’idea di rimettersi al volante per lo sviluppo di Need for Speed. Come molti appassionati sapranno, abbiamo maturato una significativa esperienza nel mondo delle corse e di NFS in particolare. Abbiamo intenzione di dare fondo allo stile caratteristico, all’esperienza di gioco senza eguali e alle innovazioni di alta qualità che contraddistinguono Criterion per inaugurare un nuovo capitolo nella storia di questa straordinaria serie di videogiochi.

Inoltre, desidero condividere con tutti gli appassionati una piccola anteprima di quello che ci aspetta, con l’arrivo imminente del primo checkpoint. Il nostro team si è dato parecchio da fare per implementare in Need for Speed Heat un’entusiasmante funzionalità che i giocatori potranno godersi a partire da oggi!

Noi di Criterion abbiamo sempre pensato che giocare con gli amici sia molto più divertente. E non vogliamo che la scelta di una determinata piattaforma possa costituire un ostacolo in tal senso. Quindi, siamo estremamente felici di annunciare che, il 9 giugno, Need for Speed Heat diventerà il primo titolo EA a essere dotato di una funzionalità cross-play che consentirà a tutti i giocatori, indipendentemente dalla piattaforma che possiedono, di sfrecciare insieme sulle strade di Palm City come un’unica, grande community.