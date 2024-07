Giovedì sera torna Temptation Island, il programma condotto da Filippo Bisciglia in onda su Canale 5. La prima puntata ha già incollato milioni di telespettatori. Andiamo a vedere adesso cosa succederà nella seconda. Di seguito le anticipazioni.

Temptation Island 2024, le coppie

Lino e Alessia

Gaia Vimercati e Luca Bad

Siria Pingo e Matteo Vitali

Vittoria Bricarello e Alex Petri

Martina De Ioannon e Raul Dumitras

Christian Lanfranchi e Ludovica Ronzitti

Jenny Guardiano e Tony Renda

Temptation Island anticipazioni puntata 4 Luglio

Giovedì 4 luglio, Temptation Island 2024 torna con la sua seconda puntata, promettendo nuove emozioni e colpi di scena. Dopo il successo della prima puntata, che ha attirato oltre 3 milioni di telespettatori con picchi del 30% di share, il reality show condotto da Filippo Bisciglia continua a catturare l’attenzione del pubblico​​.

Al centro dell’episodio ci saranno le vicende di Alessia e Lino. Alessia, delusa dai comportamenti del fidanzato, chiederà un nuovo falò di confronto dopo che il primo tentativo è stato rifiutato da Lino. Questo confronto sarà decisivo per la coppia, con Alessia determinata a ottenere delle risposte chiare sul futuro della loro relazione​​.

Un’altra coppia in crisi è quella formata da Raul e Martina. Raul è sempre più geloso del rapporto crescente tra Martina e il tentatore Carlo Marino. La tensione potrebbe portare Raul a chiedere un confronto anticipato per chiarire i suoi sentimenti e verificare la fedeltà della fidanzata​​.

Infine, Jenny e Tony affrontano nuove sfide. Tony ha instaurato un legame sospetto con la tentatrice Karina, ma Jenny, nonostante la delusione, ha deciso di non chiedere un confronto anticipato, preferendo osservare il comportamento del fidanzato e capire meglio le sue intenzioni​.

Dove vedere le repliche di “Temptation Island 2024”?

La prima puntata di Temptation Island è andata in onda giovedì 27 giugno su Canale 5. Lo show sarà trasmesso ogni giovedì in prima serata per tre settimane. Il programma si svolgerà presso il resort Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, in Sardegna.

È possibile seguire la diretta streaming di Temptation Island su Witty TV, dove saranno caricati anche video esclusivi e approfondimenti sulle sette coppie in gara, Mediaset Infinity . Oltre ai canali TV, contenuti in tempo reale saranno pubblicati anche sui canali social ufficiali, come Instagram.

La puntata del 4 luglio promette dunque di essere ricca di emozioni, con decisioni importanti che potrebbero cambiare il destino delle coppie coinvolte nel programma.