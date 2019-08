Toninelli sulla Gronda:” Si deve fare”. Con la crisi del Governo in corso, Toninelli ha parlato anche di alcune opere pubbliche da realizzare. La Gronda di Genova non è altro che una bretella autostradale al nord del capoluogo ligure. Costruire la Gronda vorrebbe dire ampliare meglio, la viabilità tra la Liguria e la Lombardia. Nel corso degli anni ne sono state proposte molte varianti, tutte più o meno note. Adesso il Movimento 5 stelle vorrebbe approvarne una, che passi proprio da Genova. ” La Gronda si farà e grazie al lavoro istruttorio del Mit sarà realizzata nei termini in cui è davvero utile a Genova e a tutti i cittadini italiani”- Ha detto il Ministro Toninelli.

Toninelli sulla Gronda:” Si deve fare”. Le motivazioni del Ministro

L’uomo politico poi ha spiegato meglio le sue motivazioni puntando il dito sulla Lega:” La Lega taccia e badi a recriminare solo se stessa perché ha mandando all’aria il Governo del cambiamento”. ” Si è messa fuora da sola facendo Harakiri. Ora è il Movimento 5 stelle a condurre avanti da solo tante riforme e gli interventi che servono al beneficio di tutto il paese”. Ha aggiunto il Ministro in una nota all’indomani della pubblicazione sui costi e benefici della Gronda del Mit. Ma non solo, sulla questione si sono espressi anche autorità sempre del Movimento 5 stelle e la Confindustria.

Gli altri pareri

Sulla questione è intervenuta anche la Capogruppo della Regione Liguria del Movimento 5 stelle Alice Salvatore: “La dettagliata analisi sui costi e benefici del Mit , da ragione al Movimento 5 stelle” – Ha affermato capogruppo. ” E’ preferibile perseguire lo scenario alternativo migliore, sicuramente non la Gronda iniziale targata Benetton. Non farebbe altro che riempire Genova di milioni di metri cubi di amianto” – Ha proseguito. ” L’ipotesi migliore è il raddoppio della A7. Il Prolungamento della Guido Rossa potrebbe garantire ai pagliesi e sestriesi l’accesso diretto alla strada mare”- Ha infine concluso. Mentre Confindustria ha affermato:” In un momento così delicato per l’intero parse , il tentativo di compromettere un progetto come la Gronda, utile per Genova ci appare illogico e irrazionale”.

Foto fonte in evidenza / Autore:Camera dei deputati / Licenza