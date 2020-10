Torino Cagliari: probabili formazioni e diretta oggi 18 ottobre 2020

Torino vs Cagliari, le probabili formazioni del 4° match di Serie A 2020/2021 con diretta in programma oggi, domenica 18 ottobre. Il fischio d’inizio è previsto per le ore 15. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida con ottimi propositi: centrare la prima vittoria stagionale. Il Torino infatti non ha ancora vinto una partita, nonostante debba ancora recuperare la sfida contro il Genoa. Per questa sfida, Giampaolo non potrà contare sulle gesta di Zaza. Si fa sempre più concreto quindi, l’esordio in maglia granata per Federico Bonazzoli. Stesso discorso vale per gli uomini di Di Francesco. Il Cagliari infatti, dopo il pareggio nella gara d’esordio con il Sassuolo, ha subito due sconfitte consecutive con la Lazio prima e con l’Atalanta dopo.

4° giornata Serie A 2020/2021, Torino-Cagliari: probabili formazioni e come seguire la diretta TV della partita in programma oggi, 18 ottobre 2020, inizio ore 15

Sarà possibile seguire la diretta del match?

Il match non sarà dotato di copertura televisiva in chiaro. La visione della sfida tra Torino e Cagliari sarà disponibile in esclusiva in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport al canale 251. L’appuntamento quindi per tutti i tifosi è alle ore 15 per scoprire come andrà a finire il match tra le due squadre.

Torino Cagl iari , le formazioni

Tutto pronto per la sfida tra il Torino e il Cagliari in programma in questa nuova giornata di campionato di Serie A di calcio.

Questi i probabili titolari che scenderanno in campo alle ore 15 per una sfida pronta a regalare grandi emozioni e si spera tanti gol.

TORINO (4-3-1-2): Sirigu, Vojvoda, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty, Verdi, Bonazzoli, Belotti.

A disposizione: Ujkani, Milinkovic-Savic, Lyanco, Ansaldi, Singo, Murru, Buongiorno, Segre, Gojak, Lukic, Millico.

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno, Zappa, Godin, Walukiewicz, Lykogiannis, Marin, Rog, Nandez, Joao Pedro, Sottil, Simeone.

A disposizione: Aresti, Pisacane, Carboni, Faragò, Klavan, Caligara, Tramoni, Oliva, Pavoletti, Ounas.

Non resta quindi che darsi appuntamento alle ore 15 per seguire tutti i 90 minuti di una sfida che si preannuncia avvincente. Chi riuscirà a portare a casa i tre punti?