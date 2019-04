Torino capitale del tennis fino al 2025

Adesso è arrivata anche l’ufficialità le finals atp di tennis si giocheranno a Torino dal 2021 al 2025. Il capoluogo piemontese subentrerà a Londra nel più importante torneo che vedrà ai nastri di partenza i migliori 8 giocatori del mondo affrontarsi in due gironi da quattro giocatori per eleggere il migliore al mondo il maestro stagionale.

L’Italia diventerà il centro del mondo tennistico dando a tutti la possibilità di assistere ad un grande spettacolo potendo vedere in un unico giorno Djokovic, Nadal o Zverev.

Un risultato incredibile per tutto il movimento che arriva proprio dopo l’incoronazione di Fognini a Montecarlo. Chissà che dopo un grande Roland Garros Fabio non possa essere al via del torneo. Questa settimana il tennista ligure e’ numero 12 della classifica atp, un passo avanti notevoli in una stagione fino ad una settimana fa molto difficile.

Torino capitale del tennis fino al 2025: uno spot per lo sport e tutto il Paese

Una grande manifestazione che fa bene all’Italiano e a tutto lo sport nostrano. Il tennis è movimento che al maschile ha sofferto molto ultimamente per mancanza si risultati.

Aver raggiunto un simile risultato deve portare ad un grande successo di pubblico oltre a sponsor prestigiosi. Fognini ed il suo trionfo non devo rimanere un evento unico ma l’abitudine. Torino capitale dello sport nella sua massima espressione, saranno 4 anni lunghi ma che regaleranno forti emozioni

Non capita spesso di poter vedere Federer e Nadal uno contro l’altro, Torino avrà questo privilegio e renderà omaggio nella maniera giusta a questi fenomeni della racchetta.

Il made in Italy torna a far parlare di sé, una boccata d’ossigeno per tutto lo sport italiano una grossa responsabilità per dimostrare di essere all’altezza e magari anche migliori di Londra non di una città qualsiasi.

Il tempo per preparare tutto al meglio c’è e va utilizzato al meglio.

