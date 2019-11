Next Gen trionfo Sinner il tennis italiano ha il suo campione

Milano – Jannik Sinner trionfa vincendo alle Next Gen Atp Finals, ne sentiremo ancora parlare a lungo di questo giovane. Il ragazzo di San Candido entrato in tabellone con una wild card, sta bruciando le tappe di una carriera che si preannuncia da top. A soli diciotto anni, compiuti il 16 Agosto nell’ultima stagione la scalata alla classifica è stata bruciante. Adesso è numero 90 ma le potenzialità sono enormi. Due colpi da fondo campo che possono scomodare i migliori della disciplina da Murray a Djokovic ed un servizio pesantissimo che gli portano tantissimi punti. Da migliorare il gioco a rete ma ci sarà il tempo per farlo.

In finale annientato, preso a racchettate il numero 18 del mondo l’australiano De Minaur battuto nettamente in tre set e quasi incredulo delle capacità del tennista azzurro. Sempre con i piedi dentro il campo, una sicurezza impressionante e una forza mentale che gli permette di giocare al meglio i punti decisivi. Segnali da fuoriclasse un impressione sempre più chiara che ci troviamo di fronte ad un futuro top 5 del mondo. Lui stesso non si pone limiti e vuole arrivare ad essere il migliore, il numero 1. Cinnico, le emozioni non sembrano colpirlo i margini di crescita per un ragazzo appena maggiorenne sono incredibili, vedremo gli sviluppi del campioncino italiano.

Sinner e Riccardo Piatti un binomio esplosivo

Il suo coach Riccardo Piatti ha sempre creduto in lui, cercando di farlo crescere fra challenger e future senza mai fargli bruciare le tappe. Adesso il risultato di quella scelta è evidente, la popolarità e la nuova dimensione in cui dalla prossima stagione dovrà immettersi non lo diverteranno. Tutti i sacrifici e gli sforzi fatti cominciano a pagare. L’attuale novantesima posizione mondiale verrà migliorata in fretta. Il tennis italiano ha scoperto un nuovo talento del tennis mondiale

Di Jannik Sinner ne sentiremo ancora parlare molto, ci regalerà grandi soddisfazioni i tempi di Panatta sembrano essere tornati con questo ragazzo dai capelli color rossiccio.