Tennis master di Londra, si inizia domenica alle 15

Tennis master di Londra al via si comincia domenica alle 15

Tennis master di Londra in campo i migliori 8 del mondo. Ormai ci siamo: domani scattano le finals di Londra che vedranno gli otto migliori giocatori del mondo contendersi il titolo di “maestro” 2019. Per la prima volta, dopo oltre quarant’anni ci sarà anche un italiano. Si tratta di Matteo Berrettini che aprirà le danze domani alle 15 contro Novak Djokovic. L’azzurro sfortunato nel sorteggio oltre a Federer se la vedrà con Federer e l’austriaco Thiem. Poteva andare meglio, ma già esserci è cosa per pochi. Altro girone che comprende Rafa Nadal, il greco Tsitsipas, la sorpresa russa Medvedev ed il tedesco Zverev.

I primi due di ogni girone andranno in semifinale col primo classificato che sfiderà il secondo dell’altro girone poi la finale: tutto due set su tre. Un grande spettacolo il meglio che esiste, in tv su sky col nostro ragazzo che potrà giocare a mente libera dimostrando di essersi meritato questo risultato. Favorito numero 1 Djokovic recente vincitore del 1000 di Parigi e apparso in forma straordinaria.

Sinner in finale a Milano nella scia di Matteo

Intanto a Milano si sta svolgendo il torneo con i migliori giovani del 2019, i prossimi campioni ed in finale c’è il nostro Yannik Sinner che ha solo 18 anni e sta avvicinando le prime 50 posizioni mondiali. Sotto la guida di Riccardo Piatti sta mostrando tutto il suo talento con qualità tecniche davvero notevoli. Il futuro è tutto suo e le premesse sono da autentico fuoriclasse. Finale contro l’australiano De Minaur grande rivelazione stagionale, sarà un grande spettacolo ed una sfida che rivedremo spesso in futuro. Il rischio di volare alto non fa per questo ragazzo che ha scelto una crescita continua senza esasperazioni. Il prossimo sarà l’anno del grande salto e sicuramente si farà trovare pronto. Berrettini a breve avrà un avversario per raggiungere le finals. Il tennis italiano sta attraversando veramente un momento roseo pieno di soddisfazioni.

Fonte foto

https://www.facebook.com/ATPTour/