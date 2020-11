Torna la A femminile, in Serie B rinviate molte gare

Torna la A femminile, in B rinviate molte gare. L’emergenza sanitaria e il Dpcm dello scorso 3 novembre, rivoluzionano il campionato cadetto

Mentre oggi alle 12,30 torna la Serie A femminile dopo la sosta per la Nazionale, la Serie B fai conti con le disposizioni a “fasce” del nostro paese dettate nell’ultimo Dpcm.

Iniziamo dunque dalla massima serie dove oggi, alle 12,30, scendono in campo:

Napoli-Milan (diretta su TIMVISION) al Caduti di Brema, località Barra,

AS Roma-Fiorentina (diretta su TIMVISION e su Sky Sport) allo stadio Tre Fontane.

Due big match in cui in Napoli cercherà di conquistare i suoi primi tre punti della stagione ma davanti avrà un Milan pronto a continuare la sua rincorsa al vertice.

Roma-Fiorentina sarà un altro match importante tra due squadre separate da soli due punti in classifica. Ma questa ripresa del campionato è all’insegna dei big match anche di domenica.

Infatti l’8 novembre è in programma Juventus-Sassuolo (diretta su TIMVISION e su Sky Sport) allo Juventus Training Center di Vinovo.

Le prime due della classifica si sfidano dunque per il vertice visto che sono solo due i punti che separano le neroverdi dalle bianconere.

Per evitare il sorpasso, Rita Guarino punterà sulla solita Cristiana Girelli, leader della classifica marcatori grazie alle 7 reti fin qui realizzate; mentre Lina Hurtig rischia di saltare il match a causa di un affaticamento muscolare.

Sull’altra sponda invece, il Sassuolo si affiderà al talento dell’astro nascente Haley Bugeja e alle invenzioni della “tuttocampista” Kamila Dubcova, grande protagonista dell’undici di mister Piovani con i suoi 5 gol.

Torna la massima serie ma per la B le restrizioni dell’emergenza sanitaria pesano

La Divisione Calcio Femminile ha infatti comunicato il rinvio a data da destinarsi di cinque delle sette partite della 7ª giornata.

Domenica alle 14.30, quindi, si giocheranno regolarmente solo Brescia-Orobica Bergamo e Pontedera-Ravenna, mentre è arrivato lo stop per:

Lazio-Pomigliano,

Perugia-Cittadella,

Vicenza-Roma Calcio Femminile,

Tavagnacco-Cesena,

Riozzese Como-Chievo.

Tutti match che dovranno essere recuperati, come quelli già rinviati in occasione della 5a e 6a giornata, non appena la situazione sanitaria e il calendario lo permetteranno.

Foto: Pagina Facebook ufficiale Figc Femminile