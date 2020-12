Supercoppa italiana femminile, le Final Four il 6 gennaio. Chiavari sarà la città dove si disputeranno le gare per conquistare il primo trofeo dell’anno

A contendersi la Supercoppa italiana femminile, saranno dunque le prime quattro classificate del campionato di Serie A TIMVISION 2019/20.

Mercoledì 6 gennaio si giocheranno le semifinali Juve-Roma e Fiorentina-Milan; mentre domenica 10 è in programma la finale.

Il nuovo format della competizione, previsto solo per quest’anno, prevede lo svolgimento di tre gare nell’arco di cinque giorni.

Si partirà dunque mercoledì 6 gennaio con le semifinali Juventus-Roma (1ª classificata contro 4ª) e Fiorentina-Milan (2ª classificata contro 3ª), in programma alle 12.30 e alle 18; mentre domenica 10 gennaio le vincenti si sfideranno alle 12.30 nella finale che metterà in palio il primo trofeo della stagione. Tutti i match saranno visibili su TIMVISION e Sky Sport.

Per la disputa di questo primo evento sportivo del nuovo anno, il presidente della Divisione Calcio Femminile Ludovica Mantovani ringrazia la città ligure:

Ringrazio il Comune di Chiavari e la società Virtus Entella che ci accoglieranno nello stadio. Inaugureremo il 2021 con questo prestigioso appuntamento. La Liguria farà da cornice allo spettacolo che le atlete di Fiorentina, Juventus, Milan, e Roma regaleranno a tutti gli appassionati. Non vediamo l’ora.

L’evento si svolgerà ovviamente a porte chiuse e nel rispetto delle norme previste dal Protocollo gare della Serie A femminile, le cui disposizioni sono identiche a quelle richieste alle società professionistiche.

Lo stadio comunale, che dal 1935 ospita le gare interne della Virtus Entella, è dotato di un campo in erba sintetica giudicato nel 2018 dalla Lega B come il migliore della categoria.

Negli anni ha ospitato amichevoli delle Nazionali Under 17 e Under 21, diverse partite del Torneo Viareggio e anche alcuni degli incontri della final eight del Campionato Primavera 2014-2015; inclusa la finale tra Torino e Lazio.

Con la Supercoppa TIMVISION tra meno di un mese anche il Calcio Femminile farà il suo debutto nell’impianto di Chiavari.

Foto: Pagina Facebook ufficiale Figc Femminile