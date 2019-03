Tutela del SSN: una conquista per il diritto alla salute. Bari – 23 marzo 2019.

“La salute è un diritto incomprimibile. Riconosciuto dall’articolo 2 della Costituzione e conquistato con la meravigliosa legge del 1978 di istituzione del SSN, che ha reso uguali tutti in cittadini in linea teorica. Eppure ci sono già diseguaglianze, a partire dalla speranza di vita, tra i cittadini”.