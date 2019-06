Fine della vita e testamento biologico: le D.A.T.

Fine della vita e testamento biologico, sono i temi dedicati al congresso tenutosi il 15 giugno a Bari; presso l’OMCeO. All’evento, che si è svolto nell’Auditorium Bonomo sono intervenuti Filippo Anelli, Presidente Fnomceo (Federazione nazionale degli Ordini dei medici) e Presidente dell’Ordine dei medici di Bari.

Con lui Franco Lavalle – Vice Presidente OMCeO Bari e Angelo Vacca – Professore ordinario di Medicina Interna Università di Bari.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Bari ha introdotto il convegno alla luce della L. 219 del 22 dicembre 2017 e della L. Regione Puglia n° 253 del 16 gennaio 2019.

L’incontro, ha dato modo ai presidenti di rappresentare l’evento conclusivo del VII anno della Scuola di Etica Pubblica; toccando soprattutto le forme legislative, medico-legali ed etiche coinvolte dalle D.A.T.

D.A.T. – ovvero – disposizione anticipata di trattamento.

“Il principio espresso dalle DAT era già presente nel codice deontologico del 2014 – in cui il medico deve tener presente la volontà del paziente – quindi rappresentano un dato ampiamente acquisito per i medici. Il passaggio da un diritto mite come quello deontologico ad un diritto positivo dà maggiore forza al diritto del cittadino; ma pone dei problemi a livello applicativo. Per esempio rispetto al consenso, che diventa un atto sempre più burocratizzato e sempre più esposto a contenziosi legali.” – ha spiegato Filippo Anelli.