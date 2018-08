Tutor autostrade: i nuovi tutor oggi attivi sulle tratte principali

E’ dal 2004 che il sistema Tutor vigila sui viaggi percorsi lungo le tratte autostradali italiane, non senza lasciare uno strascico di polemiche. Dal 10 Aprile scorso tutti i Tutor della rete autostradale sono stati spenti per una notizia alquanto clamorosa; infatti i giudici di Roma hanno avallato la tesi della società toscana “Craft” che ha rivendicato i diritti sul dispositivo.

La diatriba ha origine già dal 2006, anno nel quale la società “Craft” ha fatto valere i suoi diritti sul dispositivo di rilevazione Tutor. Nel corso degli anni si sono susseguite varie sentenze dagli esiti diversi. Nell’anno 2012 la Cassazione ha rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma.

Tutor Sentenza del 10/04/2018 n° 2275

I giudici hanno evidenziato la riproduzione pedissequa da parte della società “Autostrade” relativamente all’idea inventiva della società “Craft”. Infatti secondo la Corte d’Appello di Roma la società “Autostrade” si sarebbe appropriata del brevetto della società toscana; la sentenza ha quindi costretto la società autostradale a spegnere i Tutor.

Come comunicato della società “Autostrade”, in data 31 maggio 2017 il Ministero dei Trasporti ha approvato l’attivazione in via sperimentale del nuovo sistema SICVe PM. Quest’ultimo ad oggi è installato sulle principali direttrici (una sessantina di tratti) ma verrà diffuso su tutte le tratte come il precedente sistema.

A proposito del nuovo Tutor la società “Autostrade” ha pubblicato un avviso nel quale si evidenzia che le attivazioni sono di competenza della Polizia Stradale.