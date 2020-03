I giochi olimpici giapponesi si svolgeranno dal 23 luglio all’8 agosto 2021

Ufficiale la data di Tokyo 2021 spostati inizialmente causa coronavirus.

Dopo la notizia dello slittamento al 2021 delle prossime Olimpiadi adesso abbiamo anche una data: dal 23 luglio all’8 agosto. Il coronavirus non impedirà lo svolgimento della più grande manifestazione sportiva del mondo. Una vittoria che pone ogni vincitore nella leggenda dello sport. Tutti gli atleti dovranno cambiare le loro strategie e la preparazione che era perfezionata per la prossima estate. Alcuni atleti potrebbero anche pensare a disertare l’evento condizionato dalla carta d’identità che aggiungerà un anno in più a tutti i partecipanti. Un evento che vale una carriera con l’intero pianeta sintonizzato su Tokyo per un paio di settimane di grande sport e dei suoi valori più antichi.

La salute dei partecipanti viene sopra ogni interesse da qui la saggia decisione del Cio di non correre rischi e posticipare l’evento dopo aver ascoltato il parere di tutte le nazione e con gli atleti che non avrebbero voluto partecipare in caso di decisione contraria. L’attesa è ancora lunga ma verrà ripagato da uno spettacolo che non a eguali non avendo la solita cadenza annuale.

Ufficiale la data di Tokyo 2021: evitati danni milionari

Le Olimpiadi ci saranno e questa già di per sé e’ una buona notizia. Tutti saranno contenti non solo gli atleti e chi guarda da casa ma sopratutto tutte le aziende che hanno investito moltissimi milioni di euro nell’evento. Dagli sponsor che a suon di mlioni si sono contesi un piccolo spazio pubblicitario alle tv con i diritti televisivi schizzati alle stelle.

Non in secondo piano tutti cio’ che circonda un evento simile per il giappone e l’economia di un Paese che ha posto tutto sullo svolgimento della manifestazione per risollevarsi economicamente e avere una visibilità irripetibile. L’Olimpiade di Tokyo manterrà per la storia la sigla 2020 come stabilito originariamente nonostante si svolga nel 2021

