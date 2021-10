Una Vita, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: arriva Miguel

Le anticipazioni di Una Vita inerenti le puntate che saranno trasmesse su Canale 5 da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre, rivelano che donna Genoveva Salmeron riceverà una brutta notizia: Felipe Alvarez-Hermoso ha poche ore di vita. Nel frattempo, il quartiere spagnolo accogliere nuovi personaggi: l’avvocato Miguel e la coppia Roberto e Sabina. Si scoprirà che questi tre personaggi sono parenti e che hanno intenzione di acquistare il ristorante di Felicia Pasamar. Mentre Camino denuncerà la scomparsa di Ildefonso Cortes, Bellita Campo riceverà una grossa offerta per uno spettacolo musicale ma dovrà fare i conti con uno spiacevole imprevisto.

Una Vita anticipazioni italiane – Acacias accoglie nuovi personaggi

Il quartiere accoglierà nuovi personaggi. Miguel, un giovane avvocato e nipote di Roberto e Sabina, la coppia che vorrebbe acquistare il ristorante di Felicia. Dopo aver saputo che Felipe ha poche ore di vita, Genoveva ignorerà il consiglio di Velasco e andrà in ospedale. E con sorpresa troverà la domestica Alonso nella stanza di Felipe. Camino, intanto, denuncerà la scomparsa di Ildefonso e Cesareo conforterà la ragazza. Miguel, nel frattempo, avrà un piacevole incontro con Anabel, ma la ragazza prenderà le distanze da lui. Servante, che ha deciso di darsi alla politica, fonderà un partito chiamato ‘Servantino’. E la prima cosa che farà sarà presentarlo ai suoi compagni. L’uomo approfitterà della fama di Jacinto per fare proselitismo nel suo partito.

Bellita preoccupata per la sua salute – Spoiler Acacias 38 dal 18 al 22 ottobre

Il giovane avvocato Miguel, intanto, farà a Felicia una grossa offerta per il suo ristorante e la donna gli chiederà tempo per parlarne con Camino. Quest’ultima, molto preoccupata per la scomparsa di Ildefonso, dirà alla madre che la sosterrà qualunque sia la sua decisione. Bellita, intanto, sarà molto preoccupata per la sua gola, ma nasconderà a tutti il suo problema. Tuttavia, riceverà una succosa offerta per recitare in un importante teatro della città. Felipe si risveglierà dal coma senza memoria: non ricorda nemmeno chi sia Genoveva. Quest’ultima informerà gli abitanti di Acacias ciò che è successo a suo marito e nessuno si stupirà.

Una Vita trame puntate dal 18 al 22 ottobre – Laura teme per la sua vita

Grazie al piano ideato da Lolita e Carmen, Antonito ritroverà la fiducia in se stesso. Il suo comizio sarà favoloso e anche la stampa lo annuncerà come prossimo deputato del Partito Conservatore. Bellita continuerà a essere preoccupata dalla perdita della voce, motivo per cui dovrà rimandare l’appuntamento con un importante imprenditore musicale, che non esista a migliorare la sua offerta. La cantante non saprà se accettare questa offerta, pur non avendo voce. Velasco scoprirà che Laura non ha ancora ucciso Felipe e le chiederà spiegazioni. La giovane domestica, spaventata, temerà per la sua vita.