Xiaomi Mi Academy App: arrivano nuove funzioni per Android per formare gli addetti alle vendite

Xiaomi ha lanciato nel mese di ottobre 2020 la Mi Academy, il programma di formazione dedicato agli addetti delle vendite. Lo sviluppo dell’app è stato fatto da Xiaomi Italia ed è disponibile in 8 mercati dell’Europa Occidentale (Italia, Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Benelux, Olanda e Lussemburgo). Fino ad oggi, sono oltre 18 mila gli utenti che hanno visitato la piattaforma. Tra essi troviamo promoter, distributori e dipendenti. Infatti, è possibile tenersi facilmente aggiornati su tutte le novità dell’azienda, accedendo a corsi di formazione, e test di autovalutazione.

“L’ultimo anno ha accelerato il processo della digital transformation in tutto il mondo. La customer experience non è la sola ad essere stata stravolta, ma anche l’intero processo di vendita e il settore retail. Per questo motivo il personale addetto alle vendite merita una formazione completa e approfondita per essere qualificato e pronto a soddisfare le esigenze di ogni cliente”, ha dichiarato Ou Wen, Head of Western Europe di Xiaomi. “Il nostro rapporto di lunga data con Google ci permette di offrire sempre ai nostri consumatori prodotti innovativi e affidabili, ma con questo progetto si aggiunge un tassello importante alla già proficua collaborazione che mette a disposizione della forza vendita il complesso delle cognizioni ed esperienze per il corretto impiego di prodotti e servizi”.

Xiaomi Mi Academy App: come funziona il servizio di formazione

Come anticipato dal titolo, però, sono arrivate importanti novità per la Mi Academy App. Infatti, in collaborazione con Google, è stato possibile portare l’app anche in versione desktop. Essa presenta programmi di training e formazione mirati. Il programma presenta la sezione dedicata “Google”, all’interno della quale possiamo trovareVirtual Learning Lab, Self Paced Learning, Product Video che consentiranno agli addetti alle vendite e all’assistenza di partecipare all’Android Mobile Certification Program.

Al momento Xiaomi è l’unico brand che produce smartphone ad avere un programma di formazione a livello internazionale. Ma non solo: la Mi Academy vedrà il coinvolgimento anche della Mi Community per la realizzazione di video di approfondimento e tutorial su Xiaomi. Non tutti gli utenti potranno partecipare, ma solo un numero ristretto di fan.

