Zaia critico sulla fase 2: “Così si alimenta il conflitto sociale”

VENEZIA – Zaia critico sulla fase 2. Infatti il presidente della Regione Veneto, commentando il nuovo decreto del governo per l’emergenza Covid-19, ha affermato:

“Questo è il modo migliore per alimentare il conflitto sociale – ha detto – O funzionano i dispositivi, e allora bisognava aprire tutto, oppure di cosa stiamo parlando? Mi pare di essere davanti ad un mondo irriconoscibile ormai. Se vai a riaprire devi pensare anche alle famiglie e alle scuole, qualcosa bisogna fare. Altrimenti e’ difficile affrontare il tema cosi’”.

Il governatore, poi, aggiunge quanto segue:

“Noi non cerchiamo le prove muscolari, cerchiamo di dare un aiuto ai cittadini. Non stiamo giocando a battaglia navale con il Governo. E lo dice uno che ha sempre avuto un atteggiamento rispettoso, ho sempre fatto squadra con chiunque e voglio continuare a farla. Che il problema nazionale sia la firma sul cibo d’asporto di Zaia vuol dire che chi ha questo problema non ha niente a cui pensare”.

In riferimento alle dichiarazioni del premier Conte di due sere fa, Luca Zaia precisa:

“Sono state dette due cose che non sono vere. Mi riferisco alle insinuazioni rispetto al fatto che le Regioni non collaborano con la trasmissione dei dati… Noi abbiamo sempre fornito tutti i dati che ci sono stati chiesti, il Veneto non ha nulla da rimproverarsi. Peggio ancora quando e’ stato fatto accenno alla cassa integrazione, che per noi e’ ok. Io non voglio cercare contrapposizioni, ma se mi si tira in ballo devo rispondere”.

Infine Zaia conclude con queste parole:

“La cassa integrazione in Veneto non e’ che non sta arrivando per colpa delle Regione. La Regione ha già atto accordi con le banche, le banche ci dicono che aspettano ok del Governo. Quindi non puoi dire in tv che le Regioni non hanno adempiuto ai propri compiti sulla partita della cassa integrazione. Oppure bisogna dire i nomi delle Regioni. Sfido chiunque a dire che il Veneto e’ stato inadempiente”.