Ziliani shock sulla Juve: “Il Palazzo le ha spianato la strada, ecco perché”

La Juventus si prepara a cominciare la prima gara della stagione con il nuovo tecnico Thiago Motta, che spera di aprire un ciclo in bianconero. L’ex Bologna ha portato i rossoblu in Champions League ed ora cercherà di ottenere buoni risultati anche con la squadra bianconera, provando a riportare a Torino uno Scudetto che manca da ormai quattro anni. Negli ultimi tre anni, soprattutto, la Juventus ha potuto alzare solamente una Coppa Italia, vinta nell’ultima gara della stagione l’anno scorso contro l’Atalanta.

La Juve e il tabellone della Coppa Italia: possibili Fiorentina, Bologna e Atalanta nei prossimi turni

Proprio la Coppa Italia è il primo trofeo italiano ad essere ripartito in questo caldo agosto, con i turni preliminari che hanno visto, tra le altre, il Torino eliminare il Cosenza e il Napoli faticare contro il Modena vincendo solo ai rigori. Si è così costituito il tabellone dai sedicesimi in avanti, con gli accoppiamenti già pronti per le big che entreranno in scena agli ottavi di finale. La Juventus affronterà la vincente di Cagliari-Cremonese, poi negli eventuali quarti di finale troverebbe una tra Fiorentina, Torino ed Empoli. In semifinale, infine, potrebbe beccare Bologna o Atalanta che si trovano sullo stesso lato di tabellone. Inter, Milan, Roma, Lazio e Napoli sono tutte dall’altra parte. Su questo aspetto si basa la pesante accusa di Paolo Ziliani.

Ziliani accusa la Juve: “Il Palazzo salva-brand ha spianato la strada verso la finale di Coppa Italia”

Questa l’accusa durissima di Paolo Ziliani alla Juve: “Lo sapevate? La Juventus è già in finale di Coppa Italia. Mentre le big si scanneranno tra loro, Madama viaggerà in carrozza fino alla fine. Strada già spianata verso la finale dell’Olimpico per i bianconeri che troveranno Cagliari o Cremonese agli ottavi, Fiorentina o Torino (o Empoli) ai quarti e nella peggiore delle ipotesi l’Atalanta in semifinale; il tutto mentre Inter, Milan, Napoli, Roma e Lazio si faranno fuori a vicenda nell’altra parte del ridicolo tabellone per la gioia del Palazzo salva-brand“.