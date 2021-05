Zingaretti si vaccinerà con Astrazeneca: “Lo farò senza paura”

ROMA – Zingaretti si vaccinerà con Astrazeneca. Ecco che cosa ha dichiarato il presidente della Regione Lazio ed ex segretario del Pd:

“Sabato mi vaccinerò con Astrazeneca. Lo farò senza paura perché non esistono vaccini di serie A o di serie B”.

Intanto ieri sono stati presentati i risultati della campagna vaccinale nella fascia di età degli over 80 nella Regione Lazio:

“Nel Lazio – ha detto Zingaretti – nel 2020 gli over 80 hanno rappresentato meno dell’8% del totale dei casi di contagio da Covid, ma il 28% dei ricoverati totali, il 17% dei ricoveri in terapia intensiva e il 58% del totale delle persone decedute. La vaccinazione completa (due dosi) ha permesso di ridurre di oltre il 91% l’ospedalizzazione degli over 80 rispetto a chi non era vaccinato, nel periodo che va dall’otto febbraio al 15 aprile di quest’anno”.

Questa riduzione dei ricoveri tra gli over 80 vaccinati “ci conferma che i vaccini funzionano e che abbiamo fatto bene a vaccinare innanzitutto gli anziani che rischiavano più degli altri di ammalarsi e di avere conseguenze gravi. Grazie a questa scelta di campo avremo un’estate diversa con una curva dei decessi più bassa e meno ricoveri rispetto allo scorso anno. Questo non vuol dire che abbiamo vinto la battaglia, ma che stiamo sulla strada giusta. Vacciniamoci tutti perché questo è il modo per tornare a vivere in piena sicurezza”, ha concluso Zingaretti.