Appello di Federico Marchetti contro il Covid-19: non è influenza

Finalmente guarito dal Covid, esattamente come i compagni di squadra Mattia Perin e Ivan Radovanovic, Federico Marchetti ha affidato la propria gioia ad Instagram pubblicando questa mattina un post con il quale si rallegra per la ritrovata condizione di salute. Adesso il portiere, scuola Cagliari ed ex Lazio, ultima squadra con cui ha affrontato una competizione europea, è pronto a tornare a disposizione. L’appello di Federico Marchetti contro il Covid-19.

Il portiere del Genoa però è andato oltre, affidando al popolare social network anche l’impegno di diffondere il proprio personale appello ai molti giovani che sottovalutano la pericolosità del virus: “Finalmente negativo – ha scritto Marchetti – Questa parola a cui da sempre ho attribuito un brutto significato oggi è la più bella di tutte. Rispettate le regole ragazzi, non è una banale influenza come ho sentito dire da tanti!”. Il portiere, ex Lazio, ha voglia di tornare in campo il prima possibile. Magari sfruttando anche l’assenza di Mattia Perin, risultato ancora positivo al tampone del Covid-19.

In chiusura l’estremo difensore veneto ha poi palesato tutta la sua voglia di tornare in campo: “Da oggi visite e poi non si molla un cazzo!”. Il Genoa, dopo la partita con il Napoli al San Paolo ha scoperto ben sedici casi di positività, bloccando allenamenti e partite di Serie A. Adesso dovrebbe tornare in campo contro l’Hellas Verona, servendosi però di molti ragazzi della squadra Primavera. Non sono state settimane molto facili per l’intera squadra, che ha dovuto fare i conti con una vera e propria bolla che si è trovata ad esplodere. Dopo la partita con il Napoli infatti, per due settimane il Genoa ha dovuto sospendere gli allenamenti. E nella partita contro l’Hellas Verona la situazione potrebbe portare a risultati davvero disastrosi. Riuscirà il Genoa a riprendersi dalle tante positività?.

Fonte foto: profilo ufficiale Facebook Genoa CFC