Bagno di folla per la Dinamo durante la presentazione

È stato un vero è proprio bagno di folla per la Dinamo, presentata nella giornata di ieri in piazza Santa Caterina a Sassari. Madrina della serata Geppi Cucciari insieme ai giganti saliti sul palco per raccogliere tutto il calore del proprio pubblico sassarese e non. Giuseppe Cuccurese, direttore generale del Banco di Sardegna e main sponsor biancoblu è salito per primo sul palco dando il saluto d’apertura. A seguire gli assistant Edoardo Casalone e Giorgio Gerosa, il preparatore fisico Matteo Boccolini e infine il coach Gianmarco Pozzecco. Dei giocatori, il primo a salire è stato il capitano Jack Devecchi, seguito da Lorenzo Bucarelli, Marco Antonio Re, Christian Marras e Luca Sanna, i giovani del vivaio. A seguire: Daniele Magro, Dyshawn Pierre, Marco Maganza, Jamel McLean, (video-saluto), Dwayne Evans, Michele Vitali, Miro Bilan, Stefano Gentile, Curtis Jerrels e infine Marco Spissu. In chiusura il discorso del presidente Stefano Sardara.

Bagno di folla per la Dinamo, le prime amichevoli

Dopo il bagno di folla per la Dinamo Sassari, è tempo di pensare alle prime amichevoli estive. Oggi infatti, è in programma il secondo Torneo Air Italy al Geopalace di Olbia. Alle 18 scenderanno in campo i vice campioni d’Europa dell’Anadolu Efes Istanbule l’Urania Milano, neopromossa in A2. La Dinamo invece debutterà alle 20.30 contro Reale Mutua Trino. Le formazioni perdenti si affronteranno domani, domenica 1 settembre per una “finalina”, mentre le vincenti giocheranno la finale per la conquista del trofeo alle ore 20.30. Ricordiamo che coach Pozzecco dovrà far a meno di Achille Polonara col quale ha rescisso il contratto negli scorsi giorni. Il giocatore ha deciso di andare a giocare al Baskonia. Per tutti gli appassionati di basket e i relativi tifosi della Dinamo Sassari non resta quindi che godersi queste prime amichevoli estive della propria squadra in attesa del ritorno del campionato di serie A di basket.

