ROMA – Bellanova esprime solidarietà a Sassoli per il divieto di entrare in Russia. Sulla propria pagina Facebook la parlamentare di Italia Viva, ex ministra delle politiche agricole, scrive:

“La decisione di Mosca di vietare l’accesso in Russia al presidente del Parlamento Europeo David Sassoli e ad altri sette deputati europei, in risposta alle sanzioni per il caso Navalny, è inaccettabile. Da parte mia e di Italia Viva tutto il nostro sostegno e solidarietà. L’Europa risponda unita, le libertà civili e la democrazia sono un patrimonio da difendere e non sono negoziabili”.

Questo quanto dichiarato da David Sassoli:

“A quanto pare, non sono il benvenuto al Cremlino? Lo sospettavo da un po’… Nessuna sanzione o intimidazione fermerà il Parlamento Ue o me dalla difesa dei diritti umani, della libertà e della democrazia. Le minacce non ci zittiranno. Come ha scritto Tolstoj, non c’è grandezza dove non c’è verità”.

Anche l’ex segretario del Pd Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, manifesta vicinanza al presidente del Parlamento Europeo, che insieme alla commissaria Jourova e ad altri 6 dirigenti europei si è visto applicare dalla Russia il divieto di ingresso nel Paese di Putin in risposta alle sanzioni dell’Ue per il caso Navalny:

“Solidarietà e vicinanza piena a David Sassoli e a tutti i rappresentanti delle istituzioni democratiche europee contro ogni tentativo di intimidazione da parte della Russia – scrive Zingaretti sui social – L’Europa è libertà e democrazia. Questi sono i valori fondativi. I valori che difenderemo sempre”.

Il commissario europeo per l’economia Paolo Gentiloni parla infine di “sanzioni ingiustificate”.